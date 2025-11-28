ЕС издигна ново условие за присъединяването на Украйна

Украйна трябва да подведе под отговорност корумпираните политици и бизнесмени, ако иска да се присъедини към Европейския съюз, заяви в интервю пред Politico европейският комисар по правосъдието Майкъл Макграт.

По думите му, европейските правителства няма да подкрепят присъединяването на Украйна към блока, освен ако тя не може да демонстрира ефективна система за изкореняване на престъпността на най-високите нива на обществото.

В същото време европейският комисар призна, че макар процесът на реформи в Украйна да е „дълъг път“, той се надява Киев да положи „максимални усилия“ за борба с корупцията. Макграт добави също, че е в редовен контакт с властите относно развитието на събитията.

„Всяка страна кандидатка трябва да има стабилна система за справяне с корупцията на високо ниво. От съществено значение е да има стабилна система за разследване и в крайна сметка за наказателно преследване и осъждане, както и да се демонстрира ефективност в тази област – това е, което изискваме от всички наши държави членки и, разбира се, от тези, които желаят да се присъединят към Европейския съюз“, обясни европейският комисар.

Изданието отбелязва, че разследването за корупция в украинското правителство се провежда в изключително чувствителен момент за страната, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да се съгласи на мирно споразумение, което изисква отстъпване на територия на Русия.

Отбелязва се, че Украйна е в процес на кандидатстване за присъединяване към ЕС, въпреки че този процес се забавя от Унгария, която се съпротивлява.

Според Макграт „същите стандарти се прилагат към всички страни кандидатки“ и „реформите в областта на върховенството на закона и правосъдието са основата на процеса на присъединяване“.

„Имаме много открити и честни отношения с украинските власти по отношение на тези искания“, подчерта европейският комисар.

Той добави, че ако страна, която се стреми да се присъедини към Европейския съюз, не спазва стандартите за върховенство на закона, тя няма да получи подкрепа от държавите членки.