Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започват да се пропукват на Запорожко направление и боевете за град Запорожие не са перспектива от утрешния ден, а вече са реалност. Това заяви в ефира на Radio NV Евгений Дикий, бивш ротен командир в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център на Украйна.

- Реклама -

Той отбеляза, че ситуацията на Запорожко направление се е влошила, след като ВСУ са стабилизирали ситуацията в Покровск. Според него руснаците знаят слабото място на украинската армия – липсата на личен състав. Затова, след като са осъзнали къде ВСУ са преразположили части, за да стабилизират ситуацията, те са започнали мощна офанзива в района на Гуляйполе.

„Гуляйполе вече на практика се превръща в бойно поле, във фронтова линия, а отвъд нея се намира самото Запорожие. Руснаците са на 2 километра от Гуляйполе. И не са само те. Защото точно на това направление е забелязано разполагане на севернокорейски подразделения“, отбеляза Дикий.

Освен това, степният терен пречи на ВСУ да се защитават ефективно, тъй като е невъзможно да се скрият от дронове по полетата.

Дикий отбеляза, че фронтът на това направление отстъпва с невероятна скорост. Той добави, че евакуацията на жителите, живеещи на 10 километра от областния център, вече е в ход:

„Перспективата за бой за Запорожие не е нещо, което ще имаме утре, но вече се задава“.

Какъв е основният проблем?

Дикий отбеляза, че проблемът на украинската армия не е само в недостига на персонал, но и във факта, че не се попълват бойните бригади, а се създават нови.

Според него руснаците подсилват своите части, които се бият от дълго време, с нови подкрепления. Той също така отбеляза, че едновременно с това ВСУ спират руснаците със „смесица от разнородни сили“.

„Корпусната реформа по същество не се състоя. Да, някои части, които преди това бяха елитни и най-боеспособни, бяха успешно превърнати в корпуси“, подчерта Дикий. Той посочи 3-та отделна десантно-щурмова бригада, „Харпиите“ и батальона „Азов“ като примери. Той отбеляза, че там, където има обикновени средни пехотни части, опитите за „сглобяването“ им в корпуси са неефективни.

Дикий отбеляза, че предвид нарушената мобилизация, новопристигналите подкрепления се изпращат в изцяло нови бригади, вместо да се подсилват тези с опит и дълга история на бойни действия. Той обясни, че бойните бригади търпят загуби, не се попълват и губят бойна ефективност, защото едва когато достигнат 10% от личния си състав, те се изпращат в ротация. Той добави, че на тяхно място се изпращат нови бригади, 100% от личния им състав няма боен опит, като е завършил само два месеца обучение в учебни центрове:

„И идва една напълно „сурова“ бригада, сглобена от новобранци, която попада под ударите на руски части, биещи се не за първа година“.