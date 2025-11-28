НА ЖИВО
      петък, 28.11.25
          Финансови споразумения и данъчна политика – акцент в днешното заседание на НС

          Снимка: БГНЕС
          Народното събрание днес ще разгледа два важни законопроекта, свързани с международните финансови ангажименти на България и данъчната политика в отношенията с Малта, след което депутатите ще преминат към редовния парламентарен контрол.

          Първа точка в дневния ред е Законопроектът за ратифициране на Финансовия договор между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проекта „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021–2027 (СПЗ)“ – част Б.

          Това споразумение осигурява ключово съфинансиране за българските програми по европейските фондове за периода 2021–2027 г., с цел по-бързо и по-ефективно реализиране на проектите, подкрепени от ЕС.

          Втора точка е Законопроектът за ратифициране на Спогодбата между България и Малта за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, както и за предотвратяване на данъчни измами и заобикаляне на данъчното облагане.

          След финализиране на законодателната част депутатите ще проведат парламентарен контрол, в рамките на който министрите ще отговарят на въпроси, свързани с актуални теми от вътрешната и външната политика, икономиката, енергетиката и социалната сфера.

