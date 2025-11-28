Унгарският премиер Виктор Орбан е пътувал до Москва без мандат за преговори или одобрение от лидерите на Европейския съюз, обяви германският канцлер Фридрих Мерц.

В хода на съвместна пресконференция с премиера на Словения Роберт Гълъб той припомни, че Орбан е правил подобни посещения и преди. „Отдавна сме запознати с позицията на Виктор Орбан. Това не е първото му посещение в Москва“, отбеляза Мерц, добавяйки, че предишното пътуване на унгарския премиер се е състояло по време на унгарското председателство на Европейския съвет.

Канцлерът подчерта, че Орбан „пътува до Москва за преговори без мандат от Европа или одобрение от други лидери на ЕС“. Според Мерц Орбан „има свои собствени виждания за прекратяване на конфликта, но тези идеи все още не са реализирани“.

Мерц отбеляза още, че ако някой има по-добри предложения от другите, това трябва да се приветства, но изрази съмнение относно успеха на новия опит на Орбан в сравнение с последния му.

Припомняме, че Орбан пристигна в Кремъл в петък за разговори с Путин.

Унгарският премиер обяви продължаването на сътрудничеството на Унгария с Русия. Той също така изрази надежда за успеха на мирните инициативи в Украйна.