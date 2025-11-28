НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Фридрих Мерц: Орбан е в Москва без европейски мандат

          0
          378
          Фридрих Мерц
          Фридрих Мерц
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Унгарският премиер Виктор Орбан е пътувал до Москва без мандат за преговори или одобрение от лидерите на Европейския съюз, обяви германският канцлер Фридрих Мерц.

          - Реклама -

          В хода на съвместна пресконференция с премиера на Словения Роберт Гълъб той припомни, че Орбан е правил подобни посещения и преди. „Отдавна сме запознати с позицията на Виктор Орбан. Това не е първото му посещение в Москва“, отбеляза Мерц, добавяйки, че предишното пътуване на унгарския премиер се е състояло по време на унгарското председателство на Европейския съвет.

          Канцлерът подчерта, че Орбан „пътува до Москва за преговори без мандат от Европа или одобрение от други лидери на ЕС“. Според Мерц Орбан „има свои собствени виждания за прекратяване на конфликта, но тези идеи все още не са реализирани“.

          Мерц отбеляза още, че ако някой има по-добри предложения от другите, това трябва да се приветства, но изрази съмнение относно успеха на новия опит на Орбан в сравнение с последния му.

          Припомняме, че Орбан пристигна в Кремъл в петък за разговори с Путин.

          Унгарският премиер обяви продължаването на сътрудничеството на Унгария с Русия. Той също така изрази надежда за успеха на мирните инициативи в Украйна.

          Унгарският премиер Виктор Орбан е пътувал до Москва без мандат за преговори или одобрение от лидерите на Европейския съюз, обяви германският канцлер Фридрих Мерц.

          - Реклама -

          В хода на съвместна пресконференция с премиера на Словения Роберт Гълъб той припомни, че Орбан е правил подобни посещения и преди. „Отдавна сме запознати с позицията на Виктор Орбан. Това не е първото му посещение в Москва“, отбеляза Мерц, добавяйки, че предишното пътуване на унгарския премиер се е състояло по време на унгарското председателство на Европейския съвет.

          Канцлерът подчерта, че Орбан „пътува до Москва за преговори без мандат от Европа или одобрение от други лидери на ЕС“. Според Мерц Орбан „има свои собствени виждания за прекратяване на конфликта, но тези идеи все още не са реализирани“.

          Мерц отбеляза още, че ако някой има по-добри предложения от другите, това трябва да се приветства, но изрази съмнение относно успеха на новия опит на Орбан в сравнение с последния му.

          Припомняме, че Орбан пристигна в Кремъл в петък за разговори с Путин.

          Унгарският премиер обяви продължаването на сътрудничеството на Унгария с Русия. Той също така изрази надежда за успеха на мирните инициативи в Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия агитира бойците от ВСУ в Гуляйполе да се предадат в плен

          Иван Христов -
          Военнослужещи от руската групировка войски „Восток“ използват тактиката на заливане с листовки на позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Гуляйполе, Запорожка област,...
          Война

          The Telegraph: Уиткоф и Кушнер предлагат на Путин САЩ да признаят Крим и Донбас за руски в замяна на мирно споразумение

          Иван Христов -
          САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и Донбас, за да осигурят споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Според The...
          Война

          Битката за Северск: Руската армия атакува на „далечните подстъпи към Славянск“

          Иван Христов -
          Тежки боеве се водят между руската армия и Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Северско направление, както и в самия Северск, а също така...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions