Германия арестува заподозрян за взривовете на „Северен поток“, екстрадиран от Италия

Украинецът Серхий Кузнецов, сочен като един от организаторите на взривовете по газопроводите „Северен поток“ през 2022 г., беше арестуван в Германия, след като бе екстрадиран от Италия, съобщи ДПА.

- Реклама -

Говорител на Федералната прокуратура потвърди, че 49-годишният Кузнецов е задържан по разпореждане на Федералния съд в Карлсруе – най-висшата съдебна инстанция, която разглежда случаи на тероризъм и държавна сигурност.

Фон на разследването

Експлозиите през септември 2022 г. край датския остров Борнхолм нанесоха тежки щети на двата тръбопровода – „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, като направиха невъзможен последващия пренос на газ. Новината предизвика международен шок, тъй като проектът беше ключов за енергийната връзка между Германия и Русия.

До момента никой не е бил изправян пред съд за атаките.

Екстрадицията и обвиненията

Кузнецов беше арестуван в Италия през август, докато е бил на почивка със семейството си по адриатическото крайбрежие. Той се противопостави на екстрадицията и започна гладна стачка, твърдейки, че е бил малтретиран.

След месеци на обжалвания, миналата седмица Върховният съд на Италия разреши екстрадицията, а вчера той беше предаден на германските власти.

Германската прокуратура го обвинява, че:

е координирал операцията по взривяване на тръбопроводите,

по взривяване на тръбопроводите, е действал съвместно с още шестима души ,

, групата е включвала четирима водолази, които са извършили подводната част от атаката.

Кузнецов отрича всички обвинения.

Други заподозрени

Един от предполагаемите водолази беше задържан в Полша, но съдът там отхвърли искането за екстрадиция и той впоследствие беше освободен.

Разследването продължава и германските власти не изключват да бъдат повдигнати обвинения и на други лица.