НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Германия арестува заподозрян за взривовете на „Северен поток“, екстрадиран от Италия

          0
          50
          Снимка: Телеграм
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Украинецът Серхий Кузнецов, сочен като един от организаторите на взривовете по газопроводите „Северен поток“ през 2022 г., беше арестуван в Германия, след като бе екстрадиран от Италия, съобщи ДПА.

          - Реклама -

          Говорител на Федералната прокуратура потвърди, че 49-годишният Кузнецов е задържан по разпореждане на Федералния съд в Карлсруе – най-висшата съдебна инстанция, която разглежда случаи на тероризъм и държавна сигурност.

          Фон на разследването

          Експлозиите през септември 2022 г. край датския остров Борнхолм нанесоха тежки щети на двата тръбопровода – „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, като направиха невъзможен последващия пренос на газ. Новината предизвика международен шок, тъй като проектът беше ключов за енергийната връзка между Германия и Русия.

          До момента никой не е бил изправян пред съд за атаките.

          Италия екстрадира украинец, обвинен в съучастие в атаките срещу „Северен поток“ Италия екстрадира украинец, обвинен в съучастие в атаките срещу „Северен поток“

          Екстрадицията и обвиненията

          Кузнецов беше арестуван в Италия през август, докато е бил на почивка със семейството си по адриатическото крайбрежие. Той се противопостави на екстрадицията и започна гладна стачка, твърдейки, че е бил малтретиран.

          След месеци на обжалвания, миналата седмица Върховният съд на Италия разреши екстрадицията, а вчера той беше предаден на германските власти.

          Германската прокуратура го обвинява, че:

          • е координирал операцията по взривяване на тръбопроводите,
          • е действал съвместно с още шестима души,
          • групата е включвала четирима водолази, които са извършили подводната част от атаката.

          Кузнецов отрича всички обвинения.

          Полша отказа да предаде на Германия заловения за саботаж на „Северен поток“ украинец Полша отказа да предаде на Германия заловения за саботаж на „Северен поток“ украинец

          Други заподозрени

          Един от предполагаемите водолази беше задържан в Полша, но съдът там отхвърли искането за екстрадиция и той впоследствие беше освободен.

          Разследването продължава и германските власти не изключват да бъдат повдигнати обвинения и на други лица.

          Украинецът Серхий Кузнецов, сочен като един от организаторите на взривовете по газопроводите „Северен поток“ през 2022 г., беше арестуван в Германия, след като бе екстрадиран от Италия, съобщи ДПА.

          - Реклама -

          Говорител на Федералната прокуратура потвърди, че 49-годишният Кузнецов е задържан по разпореждане на Федералния съд в Карлсруе – най-висшата съдебна инстанция, която разглежда случаи на тероризъм и държавна сигурност.

          Фон на разследването

          Експлозиите през септември 2022 г. край датския остров Борнхолм нанесоха тежки щети на двата тръбопровода – „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, като направиха невъзможен последващия пренос на газ. Новината предизвика международен шок, тъй като проектът беше ключов за енергийната връзка между Германия и Русия.

          До момента никой не е бил изправян пред съд за атаките.

          Италия екстрадира украинец, обвинен в съучастие в атаките срещу „Северен поток“ Италия екстрадира украинец, обвинен в съучастие в атаките срещу „Северен поток“

          Екстрадицията и обвиненията

          Кузнецов беше арестуван в Италия през август, докато е бил на почивка със семейството си по адриатическото крайбрежие. Той се противопостави на екстрадицията и започна гладна стачка, твърдейки, че е бил малтретиран.

          След месеци на обжалвания, миналата седмица Върховният съд на Италия разреши екстрадицията, а вчера той беше предаден на германските власти.

          Германската прокуратура го обвинява, че:

          • е координирал операцията по взривяване на тръбопроводите,
          • е действал съвместно с още шестима души,
          • групата е включвала четирима водолази, които са извършили подводната част от атаката.

          Кузнецов отрича всички обвинения.

          Полша отказа да предаде на Германия заловения за саботаж на „Северен поток“ украинец Полша отказа да предаде на Германия заловения за саботаж на „Северен поток“ украинец

          Други заподозрени

          Един от предполагаемите водолази беше задържан в Полша, но съдът там отхвърли искането за екстрадиция и той впоследствие беше освободен.

          Разследването продължава и германските власти не изключват да бъдат повдигнати обвинения и на други лица.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия агитира бойците от ВСУ в Гуляйполе да се предадат в плен

          Иван Христов -
          Военнослужещи от руската групировка войски „Восток“ използват тактиката на заливане с листовки на позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Гуляйполе, Запорожка област,...
          Война

          The Telegraph: Уиткоф и Кушнер предлагат на Путин САЩ да признаят Крим и Донбас за руски в замяна на мирно споразумение

          Иван Христов -
          САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и Донбас, за да осигурят споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Според The...
          Война

          Фридрих Мерц: Орбан е в Москва без европейски мандат

          Иван Христов -
          Унгарският премиер Виктор Орбан е пътувал до Москва без мандат за преговори или одобрение от лидерите на Европейския съюз, обяви германският канцлер Фридрих Мерц. В...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions