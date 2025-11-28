НА ЖИВО
          Баскетбол

          Голдън Стейт загуби звездата си за неопределено време

          Стеф Къри със сигурност пропуска следващия си мач Уориърс, които са домакини на Ню Орлиънс Пеликанс

          Снимка: БГНЕС
          Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри ще пропусне най-малко седмица заради контузия на дясното бедро, след като пострада при загубата на „воините“ от Хюстън Рокетс със 100:104.

          Той мина ядрено-магнитен резонанс след срещата, който разкри, че няма да играе поне три мача. Вероятно обаче отсъствието на гарда ще бъде по-дълго.

          37-годишният Къри е в 17-ия си сезон в НБА.

          Неговият тим е осми в Западната конференция с баланс 10-10. В следващия си мач Уориърс са домакини на Ню Орлиънс Пеликанс. 

          

