Голдън Стейт загуби звездата си за неопределено време

Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри ще пропусне най-малко седмица заради контузия на дясното бедро, след като пострада при загубата на „воините“ от Хюстън Рокетс със 100:104.
Той мина ядрено-магнитен резонанс след срещата, който разкри, че няма да играе поне три мача. Вероятно обаче отсъствието на гарда ще бъде по-дълго.
37-годишният Къри е в 17-ия си сезон в НБА.
Неговият тим е осми в Западната конференция с баланс 10-10. В следващия си мач Уориърс са домакини на Ню Орлиънс Пеликанс.
