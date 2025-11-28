Управляващите са обърнали внимание на исканията на гражданите, които изразиха недоволството си в София. Това увери социалният министър Борислав Гуцанов по време на посещението си в Попово. Той коментира напрежението около Бюджет 2026 и състоялия се на 26 ноември протест в столицата.

„Кабинетът също чухме, както и мнозинството в парламента, хората, които излязоха на улицата. Не трябваше да се стига до излизане, но в крайна сметка това са части от реалностите, в които ние се намираме“, заяви министър Гуцанов пред медиите.

Според него реакцията на властта опровергава твърденията за липса на чуваемост. „Това също показва, че приказките, че едва ли не еднолично се взимат решенията или, че не се иска да се чуе опозиция или граждани – също не са верни. Видяхте, че веднага има реакция, която мисля, че наистина е правилна“, допълни той.

Гуцанов съобщи, че след поредица от срещи във финансовото министерство, проведени вчера и днес, се очаква през следващата седмица да бъдат представени окончателните виждания за развитието на държавата.

По темата за обсъжданото увеличение на осигурителната вноска и данък „дивидент“ в рамките на бюджета за 2026 г., социалният министър подчерта необходимостта от тристранен консенсус. Той призова финансовият министър, синдикатите и работодателите първо да „изчистят“ предложенията.

„Диалогът реално никога не е бил прекъсван. В сряда имахме Национален съвет за тристранно сътрудничество, присъстваха всички организации: и работодатели, и синдикати“, поясни Гуцанов, признавайки, че е имало „определени напрежения и разминавания“ по конкретни параметри.

Борислав Гуцанов бе категоричен, че няма опасност за социалната рамка на бюджета за следващата година. Той припомни, че предложенията на социалното ведомство са приети с пълно единодушие от партньорите в управлението. Сред ключовите параметри са увеличение на обезщетението за втората година майчинство от 780 на 900 лв., повишаване на бонуса при връщане на работа на майките от 50 на 75% от полагащото се обезщетение, както и ръст на минималната работна заплата от 1070 на 1213 лв.

„За швейцарското правило при пенсиите вече никой дори не коментира – дали трябва или не трябва да се спазва“, отбеляза министърът и допълни, че не вярва някой от протестиращите да е против повишаването на доходите на над 2 050 000 пенсионери.

Относно стабилността на управлението и изказванията на лидера на БСП Атанас Зафиров, Гуцанов изрази оптимизъм: „Мисля, че, ако всички тези виждания в областта на бюджета, са изпълнени – няма пречка“. Той определи диалога като ключов фактор за сигурността и предсказуемостта в държавата.

Поводът за визитата на министъра в Попово бе стартът на изграждането на Център за специализирана подкрепа и три жилищни сгради за пълнолетни с интелектуални затруднения. На събитието присъстваха кметът на общината Людмил Веселинов, заместник-кметът Йорданка Георгиева, председателят на Общинския съвет Георги Георгиев и областният управител Йоан Пеев.