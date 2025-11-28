Хиляди колумбийски наемници официално воюват на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу Русия на Запорожко направление, съобщава УНИАН. Пристигането им на фронта е благодарение на съвместен проект на между Запорожката областна военна администрация, Центровете за набиране на бригади о областния ТЦК в Запорожката област.

По-рано Die Welt съобщи, че колумбийци преминават интензивно обучение на секретен полигон преди първата си ротация на фронтовата линия. Обучението се провежда на испански език, което улеснява подготовката на групи, съставени от южноамериканци.

Според украински източници, приблизително 2000 колумбийци вече са пристигнали в страната като войници по договор. Някои служат в Международния легион, а други – в редовни пехотни части. Освен колумбийци, контингентът включва също чилийци и бразилци. Приблизително 40% от чуждестранните наемници, пристигнали в Украйна, са от Южна Америка.