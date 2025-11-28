НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Хиляди колумбийски наемници воюват на страната на ВСУ на Запорожко направление

          2
          200
          Колумбийски наемници
          Колумбийски наемници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Хиляди колумбийски наемници официално воюват на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу Русия на Запорожко направление, съобщава УНИАН. Пристигането им на фронта е благодарение на съвместен проект на между Запорожката областна военна администрация, Центровете за набиране на бригади о областния ТЦК в Запорожката област.

          - Реклама -

          По-рано Die Welt съобщи, че колумбийци преминават интензивно обучение на секретен полигон преди първата си ротация на фронтовата линия. Обучението се провежда на испански език, което улеснява подготовката на групи, съставени от южноамериканци.

          Според украински източници, приблизително 2000 колумбийци вече са пристигнали в страната като войници по договор. Някои служат в Международния легион, а други – в редовни пехотни части. Освен колумбийци, контингентът включва също чилийци и бразилци. Приблизително 40% от чуждестранните наемници, пристигнали в Украйна, са от Южна Америка.

          Хиляди колумбийски наемници официално воюват на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу Русия на Запорожко направление, съобщава УНИАН. Пристигането им на фронта е благодарение на съвместен проект на между Запорожката областна военна администрация, Центровете за набиране на бригади о областния ТЦК в Запорожката област.

          - Реклама -

          По-рано Die Welt съобщи, че колумбийци преминават интензивно обучение на секретен полигон преди първата си ротация на фронтовата линия. Обучението се провежда на испански език, което улеснява подготовката на групи, съставени от южноамериканци.

          Според украински източници, приблизително 2000 колумбийци вече са пристигнали в страната като войници по договор. Някои служат в Международния легион, а други – в редовни пехотни части. Освен колумбийци, контингентът включва също чилийци и бразилци. Приблизително 40% от чуждестранните наемници, пристигнали в Украйна, са от Южна Америка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Орбан: Унгария възнамерява да продължи сътрудничеството си с Русия

          Иван Христов -
          Унгария възнамерява да продължи сътрудничеството си с Русия и се надява, че то ще донесе големи ползи за народите на двете страни. Това заяви...
          Война

          ВСУ: Спряхме руското настъпление срещу Гуляйполе, ситуацията е под украински контрол

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са сдържали руското настъпление и са възвърнали контрола над ситуацията край Гуляйполе в Запорожка област, според изявление на Силите...
          Война

          Le Figaro: Русия значително превъзхожда Европа в моща и оборудването на сухопътните войски

          Иван Христов -
          Русия значително превъзхожда Европа по мощта и оборудването на своите сухопътни войски. Това е заключението, до което стигнаха експерти от Френския институт за международни...

          2 КОМЕНТАРА

          2. Да, гледах видео с един бразилец, който се оплакваше на майка си, че това в Украйна не е война, а еднопосочен билет за ада. Плачеше горкият, я зад него се чуваха как падат бомбите. Предполагам, че е бил последният му „репортаж“ от мястото на събитието…
            Бот да го прости!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions