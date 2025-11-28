Хулио Веласкес: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

„Лесни мачове няма. Уважаваме всички противници и за да спечелим, трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си. В което и да е първенство по света, помислиш ли си, че има лесни мачове, тотално си се объркал. Наясно сме, че трябва да победим, но за да го сторим, трябва да свършим нещата добре. Изправяме се срещу противник, който можеше да вземе нещо от последния мач срещу Лудогорец“, обяви треньорът на Левски – Хулио Веласкес, преди преди мача със Септември. Двубоят от 17-ия кръг на efbet Лига е в неделя от 17:30 часа на стадион Георги Аспарухов“.

- Реклама -

„Кирилов и Фабиен вече се готвят нормално. Имаме една тренировка и утре ще вземем решение дали да попаднат в групата. Другите играчи са в перфектна кондиция“, каза още той.

„Осемте точки преднина не ми вдъхва абсолютно нищо. Предстои мач и това кой къде е в класирането не ти дава преимущество. Остава още много време до края на сезона. Винаги можем да подобрим някъде нещо, но смятам, че играем доста добре, но позицията във временното класиране не може да ни отколни от фокуса какво представляваме и къде искаме да отидем. Единствената ни цел е следващият мач“, смята Веласкес.

„Със сигурност сме анализирали Септември, както и всеки мач за първенство или турнира за купата. Това е наше задължение. Всеки мач е различен. Преди една година е било едно, а днес е съвсем друго положението. Винаги анализираме противника, за да видим слабите и силните страни, за да се опитаме да контролираме нещата, според нашите възможности, и това да ни доближи до резултат. Практикуваме спорт, в който често нещата не зависят от теб“, заяви испанецът.

Той коментира и победата на Лудогорец над Селта в Лига Европа.

„Не ме притеснява победата на Лудогорец над Селта. Точно обратното – това е добре за страната и първенството. Имаме различна гледна точка. Колкото по-добре се представят отборите в Европа, толкова по-добре за държавата. Това говори много добре за първенството и България“, завърши Веласкес.