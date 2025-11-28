НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ИЗВЪНРЕДНО: Шест села са откъснати от света след наводненията, обявиха бедствено положение

          0
          418
          Снимка: Facebook/Община Ардино
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кметът на Ардино инж. Изет Шабан обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи на 27 и 28 ноември, съобщиха от Общината.

          - Реклама -

          Мярката важи за част от територията на общината и засяга шест населени местаРусалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Те отново са без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница бе залят от придошлите води.

          „Със заповедта се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци.“

          Мостът, който е част от републиканската пътна мрежа, е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.

          Внимание: Червен код за опасно време днес и утре Внимание: Червен код за опасно време днес и утре

          Кметът на Ардино инж. Изет Шабан обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи на 27 и 28 ноември, съобщиха от Общината.

          - Реклама -

          Мярката важи за част от територията на общината и засяга шест населени местаРусалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Те отново са без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница бе залят от придошлите води.

          „Със заповедта се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци.“

          Мостът, който е част от републиканската пътна мрежа, е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.

          Внимание: Червен код за опасно време днес и утре Внимание: Червен код за опасно време днес и утре
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Рекорден „Черен петък“: Българите пръскат над 110 млн. лв. днес

          Пламена Ганева -
          Рекорден брой български потребители се очаква да пазаруват днес в кулминацията на „черния петък“, сочат разчетите на Асоциацията за защита на потребителите. Според прогнозите...
          Политика

          Терзиев: София не иска подаяния от държавата, а партньорство и предвидимост

          Никола Павлов -
          Кметът на София Васил Терзиев настоя държавата да обърне сериозно внимание на нуждите на столицата в бюджета за следващата година. В публикация във Фейсбук...
          Икономика

          Коледните пари идват по-рано: пенсиите и добавките тръгват от 5 декември

          Пламена Ганева -
          Изплащането на пенсиите за декември чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще приключи на 19 декември (петък). Преводите към пенсионерите,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions