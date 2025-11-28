ИЗВЪНРЕДНО: Шест села са откъснати от света след наводненията, обявиха бедствено положение

Кметът на Ардино инж. Изет Шабан обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи на 27 и 28 ноември, съобщиха от Общината.

Мярката важи за част от територията на общината и засяга шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Те отново са без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница бе залят от придошлите води.

„Със заповедта се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци.“

Мостът, който е част от републиканската пътна мрежа, е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.