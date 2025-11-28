НА ЖИВО
          Йермак с първи коментар за акцията на антикорупционния орган на Украйна в дома му

          Снимка: Телеграм
          Ръководителят на кабинета на украинския президент Андрий Йермак потвърди, че следователи от НАБУ и САП провеждат процедурни действия в жилището му. По неговите думи той напълно съдейства на разследването.

          Реакцията на Йермак на претърсванията беше публикувана в канала му в Telegram. Той заявява, че Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратура действат безпрепятствено.

          „Днес НАБУ и САП наистина провеждат процедурни действия в дома ми. Следователите не срещат никакви пречки“, пише Йермак.

          Антикорупционната служба на Украйна проведе обиски в резиденцията на дясната ръка на Зеленски – Андрий Йермак Антикорупционната служба на Украйна проведе обиски в резиденцията на дясната ръка на Зеленски – Андрий Йермак

          Той допълва, че заедно с адвокатите си оказва пълно съдействие:

          „На тях е предоставен пълен достъп до апартамента, на място са моите адвокати, които взаимодействат с правоохранителните органи. От моя страна – пълно съдействие.“

