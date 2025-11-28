Йермак с първи коментар за акцията на антикорупционния орган на Украйна в дома му

Ръководителят на кабинета на украинския президент Андрий Йермак потвърди, че следователи от НАБУ и САП провеждат процедурни действия в жилището му. По неговите думи той напълно съдейства на разследването.
Реакцията на Йермак на претърсванията беше публикувана в канала му в Telegram. Той заявява, че Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратура действат безпрепятствено.
Той допълва, че заедно с адвокатите си оказва пълно съдействие:
- Реклама -
