Кметът на Сандански: Ситуацията е наистина сложна

Кметът на Сандански Атанас Стоянов съобщи пред БТА, че обстановката в общината остава усложнена вследствие на проливните валежи през последните дни.

„Продължаваме да следим ситуацията. На всеки сигнал отговаряме максимално бързо и адекватно. На терен е специализирана техника и в град Сандански, и в голяма част от населените места. Надявам се след един, два дни да преминем към нормален ритъм на живот, защото в момента ситуацията наистина е сложна."

Най-сериозни щети са нанесени в село Ново Делчево, както и в селата Лешница, Склаве, Поленица, Джигурово, Лиляново и региона около Мелник.

Всички пътища в общината остават проходими, а мазетата и приземните етажи, за които са подадени сигнали, вече са отводнени.

В община Сандански няма бедстващи или евакуирани хора. На място дежурят около 20 служители, които следят развитието на ситуацията и реагират на всеки сигнал.

Обявеното в общината бедствено положение остава в сила до 30 ноември включително. Според кмета, в зависимост от развитието на ситуацията ще бъде решено дали мярката да бъде продължена или отменена.