      петък, 28.11.25
          Кметът на Сандански: Ситуацията е наистина сложна

          Снимка: БГНЕС
          Кметът на Сандански Атанас Стоянов съобщи пред БТА, че обстановката в общината остава усложнена вследствие на проливните валежи през последните дни.

          „Продължаваме да следим ситуацията. На всеки сигнал отговаряме максимално бързо и адекватно. На терен е специализирана техника и в град Сандански, и в голяма част от населените места. Надявам се след един, два дни да преминем към нормален ритъм на живот, защото в момента ситуацията наистина е сложна.“

          Най-сериозни щети са нанесени в село Ново Делчево, както и в селата Лешница, Склаве, Поленица, Джигурово, Лиляново и региона около Мелник.

          Всички пътища в общината остават проходими, а мазетата и приземните етажи, за които са подадени сигнали, вече са отводнени.

          В община Сандански няма бедстващи или евакуирани хора. На място дежурят около 20 служители, които следят развитието на ситуацията и реагират на всеки сигнал.

          Обявеното в общината бедствено положение остава в сила до 30 ноември включително. Според кмета, в зависимост от развитието на ситуацията ще бъде решено дали мярката да бъде продължена или отменена.

