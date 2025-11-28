Коледните пари идват по-рано: пенсиите и добавките тръгват от 5 декември

Изплащането на пенсиите за декември чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще приключи на 19 декември (петък). Преводите към пенсионерите, които получават средствата си по банков път, също ще бъдат извършени на 5 декември 2025 г.

Този график е въведен по изключение. С решение на Министерския съвет от 19 ноември дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени за неприсъствени, което съкращава технологичното време за приключване на процедурите по пенсионните плащания преди края на годината.

Заедно с декемврийските пенсии всички правоимащи ще получат и утвърдените от Министерския съвет коледни добавки от 120 лева. Допълнителната сума е предназначена за пенсионерите, чиято пенсия или сборът от всички пенсии, включително добавки и компенсации за декември 2025 г., е до 638 лв. включително. Право на тази подкрепа имат около 536 хиляди души.

На 2 декември ще бъдат изплатени и паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец ноември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).

Актуална информация за всички плащания на Националния осигурителен институт е достъпна всеки месец в рубриката „Календар на плащанията“ на официалния сайт на НОИ.

С последните за годината преводи НОИ символично затваря страница, в която българският лев повече от век е съпътствал труда на поколения българи. От 1 януари 2026 г. страната преминава към еврото, а институтът подчертава, че остава ангажиран с плавен преход и с гарантирането на навременни бъдещи плащания.