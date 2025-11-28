„Красимир Манов: Управляващите са абсолютни некадърници. Толкова се биха в гърдите, че ще ни вкарват в еврото и т.н., а сега са напът да провалят бюджета.“

Това каза депутатът от ПП МУЧ Красимир Манов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

По думите на народния представител сме влезли в еврозоната само по отношение на увеличението на цените.

„Нищо чудно да не влезем в еврото, както ние от МЕЧ отдавна предупреждавахме, че може да се случи. Тези не могат да направят един бюджет“, каза още гостът.

Според Манов управляващите са обхванати от паника и вече не могат да мислят рационално.