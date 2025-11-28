НА ЖИВО
          Красимир Манов: Управляващите са абсолютни некадърници

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Красимир Манов: Управляващите са абсолютни некадърници. Толкова се биха в гърдите, че ще ни вкарват в еврото и т.н., а сега са напът да провалят бюджета.“

          Това каза депутатът от ПП МУЧ Красимир Манов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          По думите на народния представител сме влезли в еврозоната само по отношение на увеличението на цените.

          „Нищо чудно да не влезем в еврото, както ние от МЕЧ отдавна предупреждавахме, че може да се случи. Тези не могат да направят един бюджет“, каза още гостът.

          Според Манов управляващите са обхванати от паника и вече не могат да мислят рационално.

          „Откога ги предупреждавахме, че този бюджет е нереален? Това е надут бюджет с огромни пари за крадене. 21 милиарда лева външен дълг искат да изтеглят и отделно още 13 милиарда вътрешен дълг и държавни гаранции“, посочи депутатът.

