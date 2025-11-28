Красимир Манов: Управляващите са абсолютни некадърници

Това каза депутатът от ПП МУЧ Красимир Манов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
По думите на народния представител сме влезли в еврозоната само по отношение на увеличението на цените.
Според Манов управляващите са обхванати от паника и вече не могат да мислят рационално.
