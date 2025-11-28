НА ЖИВО
          Начало

          Критична ситуация: Десетки блокирани българи в Шри Ланка заради катастрофални наводнения

          Снимка: Faceфook
          40 български туристи са блокирани в Шри Ланка заради тежките наводнения в страната, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи.
          По информация на ведомството няма пострадали сред сънародниците ни, но заради усложнената метеорологична обстановка комуникацията с тях е затруднена.

          От МВнР посочват, че са в постоянен контакт с туристическата агенция, организирала пътуването.
          Почетният консул Андре Милес Еристус Фернандо, който отговаря за региона, пътува към групата, за да се увери, че туристите са в безопасност.

          Шри Ланка се сблъска през последните дни с силни валежи, свлачища и наводнения, довели до сериозни щети и десетки жертви.
          Според властите загиналите вече са 56, а над 600 домакинства са пострадали. Вчера в страната бяха затворени държавни учреждения и училища.

