Критична ситуация: Десетки блокирани българи в Шри Ланка заради катастрофални наводнения

40 български туристи са блокирани в Шри Ланка заради тежките наводнения в страната, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи. По информация на ведомството няма пострадали сред сънародниците ни, но заради усложнената метеорологична обстановка комуникацията с тях е затруднена.
От МВнР посочват, че са в постоянен контакт с туристическата агенция, организирала пътуването. Почетният консул Андре Милес Еристус Фернандо, който отговаря за региона, пътува към групата, за да се увери, че туристите са в безопасност.
Шри Ланка се сблъска през последните дни с силни валежи, свлачища и наводнения, довели до сериозни щети и десетки жертви. Според властите загиналите вече са 56, а над 600 домакинства са пострадали. Вчера в страната бяха затворени държавни учреждения и училища.
