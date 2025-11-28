Le Figaro: Русия значително превъзхожда Европа в моща и оборудването на сухопътните войски

Русия значително превъзхожда Европа по мощта и оборудването на своите сухопътни войски. Това е заключението, до което стигнаха експерти от Френския институт за международни отношения (IFRI), според проучване, публикувано в Le Figaro.

Според данните от изследването, което сравнява възможностите на руските въоръжени сили с обединените сили на европейските страни от НАТО, европейските войски са „недостатъчно екипирани“ с военна техника, включително артилерия и снаряди, ударни дронове и зенитни ракети. Друга слабост за Европа се крие в „инфраструктурните и регулаторни ограничения върху движението на войските през континента“.

Експертите отбелязват и численото превъзходство на руските сухопътни сили в сравнение с европейските страни – приблизително 950 000 срещу 750 000. Тази разлика, подчерта IFRI, се изостря от разликите в бойната готовност и „политическата фрагментация“ на Европа.