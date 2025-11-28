НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Le Figaro: Русия значително превъзхожда Европа в моща и оборудването на сухопътните войски

          0
          110
          Артилерия
          Артилерия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия значително превъзхожда Европа по мощта и оборудването на своите сухопътни войски. Това е заключението, до което стигнаха експерти от Френския институт за международни отношения (IFRI), според проучване, публикувано в Le Figaro.

          - Реклама -

          Според данните от изследването, което сравнява възможностите на руските въоръжени сили с обединените сили на европейските страни от НАТО, европейските войски са „недостатъчно екипирани“ с военна техника, включително артилерия и снаряди, ударни дронове и зенитни ракети. Друга слабост за Европа се крие в „инфраструктурните и регулаторни ограничения върху движението на войските през континента“.

          Експертите отбелязват и численото превъзходство на руските сухопътни сили в сравнение с европейските страни – приблизително 950 000 срещу 750 000. Тази разлика, подчерта IFRI, се изостря от разликите в бойната готовност и „политическата фрагментация“ на Европа.

          Русия значително превъзхожда Европа по мощта и оборудването на своите сухопътни войски. Това е заключението, до което стигнаха експерти от Френския институт за международни отношения (IFRI), според проучване, публикувано в Le Figaro.

          - Реклама -

          Според данните от изследването, което сравнява възможностите на руските въоръжени сили с обединените сили на европейските страни от НАТО, европейските войски са „недостатъчно екипирани“ с военна техника, включително артилерия и снаряди, ударни дронове и зенитни ракети. Друга слабост за Европа се крие в „инфраструктурните и регулаторни ограничения върху движението на войските през континента“.

          Експертите отбелязват и численото превъзходство на руските сухопътни сили в сравнение с европейските страни – приблизително 950 000 срещу 750 000. Тази разлика, подчерта IFRI, се изостря от разликите в бойната готовност и „политическата фрагментация“ на Европа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Хиляди колумбийски наемници воюват на страната на ВСУ на Запорожко направление

          Иван Христов -
          Хиляди колумбийски наемници официално воюват на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу Русия на Запорожко направление, съобщава УНИАН. Пристигането им на фронта...
          Война

          Орбан: Унгария възнамерява да продължи сътрудничеството си с Русия

          Иван Христов -
          Унгария възнамерява да продължи сътрудничеството си с Русия и се надява, че то ще донесе големи ползи за народите на двете страни. Това заяви...
          Война

          ВСУ: Спряхме руското настъпление срещу Гуляйполе, ситуацията е под украински контрол

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са сдържали руското настъпление и са възвърнали контрола над ситуацията край Гуляйполе в Запорожка област, според изявление на Силите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions