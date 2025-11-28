Локомотив София и Арда не излъчиха победител на тежкия терен в „Надежда“

Локомотив София и Арда се измъчиха на калния терен „Надежда“ за 0:0 в мач от 17-ия кръг на Първа лига. Тревното покритие беше в отвратително състояние след дъждовете, изсипали се в последните дни.

Преди почивката липсваха каквито и да е опасности пред двете врати. Домакините държаха повече топката в първата половина от частта, а след това постепенно Арда се изнесе в предни позиции. Така и обаче не отправи нито един удар.

През второто полувреме кърджалийци отправиха няколко удара към Мартин Величков, но така и не се стигна до по-сериозна ситуация. Битката отново преобладаваше за сметка на футболни достойнства.

Така Локомотив София и Арда запазват деветото и десетото място във временното класиране. Двата отбора имат по 20 точки, като столичани са с по-добра голова разлика.

В следващия кръг Локо гостува на Монтана, а Арда приема Ботев Пловдив.