      петък, 28.11.25
          Локомотив София и Арда не излъчиха победител на тежкия терен в „Надежда"

          Двата тима завършиха при резултат 0:0

          Снимка: www.facebook.com/FCLokomotivSofia1929
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Локомотив София и Арда се измъчиха на калния терен „Надежда“ за 0:0 в мач от 17-ия кръг на Първа лига. Тревното покритие беше в отвратително състояние след дъждовете, изсипали се в последните дни.

          Преди почивката липсваха каквито и да е опасности пред двете врати. Домакините държаха повече топката в първата половина от частта, а след това постепенно Арда се изнесе в предни позиции. Така и обаче не отправи нито един удар.

          През второто полувреме кърджалийци отправиха няколко удара към Мартин Величков, но така и не се стигна до по-сериозна ситуация. Битката отново преобладаваше за сметка на футболни достойнства.

          Така Локомотив София и Арда запазват деветото и десетото място във временното класиране. Двата отбора имат по 20 точки, като столичани са с по-добра голова разлика.

          В следващия кръг Локо гостува на Монтана, а Арда приема Ботев Пловдив.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Лудогорец продължава да преподписва контрактите на звездите си

          Николай Минчев -
          Лудогорец поднови договорите на още трима играчи – Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Бернард Текпетей.  Така клубът продължава последователната си политика да запазва опитните фигури...
          Футбол

          Хулио Веласкес: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

          Николай Минчев -
          "Лесни мачове няма. Уважаваме всички противници и за да спечелим, трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си. В което и да...
          Моторни Спортове

          Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2

          Николай Минчев -
          Българският пилот Никола Цолов направи своя дебют във Формула 2. 18-годишният тийнейджър, който кара за "Кампос Рейсинг", взе участие в първата свободна тренировка преди...

