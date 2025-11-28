НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Лудогорец продължава да преподписва контрактите на звездите си

          Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Бернард Текпетей остават в Разград

          0
          5
          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лудогорец поднови договорите на още трима играчи – Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Бернард Текпетей. 

          - Реклама -

          Така клубът продължава последователната си политика да запазва опитните фигури в състава.

          Текпетей е сред най-продуктивните футболисти в отбора, записвайки 199 мача, 45 гола и 37 асистенции с екипа на Лудогорец във всички турнири. Един от големите таланти на Академия Лудогорец, минал през повечето ѝ формации, Иван Йорданов също е важна част от първия тим. До момента той има 78 мача, 4 гола и 7 асистенции за първия отбор. Ивайло Чочев се утвърди като лидер в средната линия с 93 мача, 22 гола и 9 асистенции в официални двубои за клуба.

          Новината идва само дни след като Квадво Дуа, Серджио Падт и Кайо Видал също удължиха своите контракти с шампионите.

          Лудогорец поднови договорите на още трима играчи – Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Бернард Текпетей. 

          - Реклама -

          Така клубът продължава последователната си политика да запазва опитните фигури в състава.

          Текпетей е сред най-продуктивните футболисти в отбора, записвайки 199 мача, 45 гола и 37 асистенции с екипа на Лудогорец във всички турнири. Един от големите таланти на Академия Лудогорец, минал през повечето ѝ формации, Иван Йорданов също е важна част от първия тим. До момента той има 78 мача, 4 гола и 7 асистенции за първия отбор. Ивайло Чочев се утвърди като лидер в средната линия с 93 мача, 22 гола и 9 асистенции в официални двубои за клуба.

          Новината идва само дни след като Квадво Дуа, Серджио Падт и Кайо Видал също удължиха своите контракти с шампионите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          От последните минути: Най-близкият човек на Зеленски подаде оставка!

          Никола Павлов -
          Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Йермак е подал оставка след проведените обиски на Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ). Информацията беше...
          Футбол

          Хулио Веласкес: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

          Николай Минчев -
          "Лесни мачове няма. Уважаваме всички противници и за да спечелим, трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си. В което и да...
          Футбол

          Локомотив София и Арда не излъчиха победител на тежкия терен в „Надежда“

          Николай Минчев -
          Локомотив София и Арда се измъчиха на калния терен "Надежда" за 0:0 в мач от 17-ия кръг на Първа лига. Тревното покритие беше в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions