      петък, 28.11.25
          Начало България Крими

          Масови проверки на пътя: Полицията засече десетки пияни и дрогирани водачи

          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          В рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 12 822 моторни превозни средства. Органите на реда са извършили контрол над общо 15 309 водачи и пътници през изминалия ден.

          Резултатите от масираните проверки показват множество нарушения на пътните правила. Служителите на МВР са съставили 3197 фиша и 504 акта за установени административни нарушения. Основният акцент на акцията остава недопускането на управление на автомобили от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и отстраняването на неправоспособни шофьори от пътя.

          Статистиката за употреба на алкохол от последните 24 часа е тревожна. Установени са водачи, седнали зад волана след почерпка, като шестима от тях са шофирали с концентрация на алкохол в кръвта от 0,5 до 1,2 промила. Други 14 водачи са засечени с показатели над 1,2 промила, а един е отказал да бъде тестван с техническо средство.

          По отношение на наркотичните вещества, полицейските патрули са заловили шестима души да шофират под тяхно въздействие. Четирима водачи са отказали тестване за наркотици.

