      петък, 28.11.25
          Начало Спорт Футбол

          Монтана препъна Локомотив пред празните трибуни на „Лаута"

          След равенството "смърфовете" остават на третата позиция с 29 пункта

          Снимка: www.facebook.com/pfcmontana
          Локомотив Пловдив завърши 0:0 с Монтана в двубой от 17-ия кръг, който се игра пред празни трибуни на „Лаута“. Селекцията на Душан Косич показа, че понижават формата си в края на годината. Те все пак останаха на трето място във временното класиране, но вече с актив от 29 точки.

          Още във втората минута халфът на гостите Томас Азеведо препъна Лукас Риян на границата на наказателното поле. Реферът Михаел Павлов отсъди фаул, но бе привикан от ВАР, защото се оказа, че нарушението е вътре в пеналта. След като сам видя ситуацията обаче Павлов промени решението си и не отсъди дузпа, а играта бе подновена от гостите.

          В 11-ата минута Локомотив пропусна страхотна възможност за откриване на резултата. Каталин Иту изведе Севи Идриз отляво и младокът центрира към наказателното поле. Топката обаче рикошира в тялото на Давид Малембана и вратарят едва я изби. Последва добавка на Парвиз Умарбаев, който от 1 метър шутира с левия крак, но след нов рикошет се стигна само до корнер.

          В края на първото полувреме Жулиен Лами бе близо до откриване на резултата, но ударът му бе блокиран от Малембана.

          В 48-ата минута Иван Коконов отправи първия точен удар за гостите, но Боян Милосавлиевич внимаваше и спаси.

          След един час игра“ черно-белите“ направиха нов фрапантен пропуск. Парвиз Умарбаев изведе Николай Николаев отляво в наказателното поле и защитникът центрира към свободния Жулиен Лами. Той засече с крак от воле, но бранител на гостите изчисти с глава пред голлинията.

          Малко по-късно най-активният сред гостите Малембана бе оставен да напредне в добра позиция и шутира от дистанция с десния крак, при което Боян Милосавлиевич изби в корнер.

          Четири минути преди края Ачемпонг от гостите проби по десния фланг и опита центриране. Топката прехвърли Боян Милосавлиевич и се отби от напречната греда

          Последвайте Евроком в Google News

