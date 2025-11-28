МВнР с предупреждение: Обявиха извънредно положение в Германия

В следващите дни град Гисен в Германия се превръща в една от най-напрегнатите точки в Европа. Местните власти обявиха извънредно положение, валидно от 28 ноември до 1 декември 2025 г., заради голяма политическа проява и очаквани контрапротести. Мярката цели да гарантира сигурността на жителите и гостите на града.
Българското външно министерство призовава всички наши сънародници, които планират пътуване до района, да бъдат изключително внимателни и да следят актуалната информация от местните институции.
Сериозни ограничения в движението
Очакват се значителни затруднения в транспорта и придвижването в Гисен:
- Множество улици и мостове в центъра ще бъдат затворени.
- На път B429 (западно от града) са възможни забавяния, макар засега да не се предвижда пълно затваряне.
- На 29 ноември (събота) част от градските паркинги няма да работят, но паркингът при Neustädter Tor остава отворен.
От МВнР препоръчват редовна проверка на информацията за обходни маршрути и промените в движението чрез:
- сайта на община Гисен,
- сайта на RMV,
- мобилното приложение RMV.
Контакти при спешна нужда
Българските граждани могат да разчитат на съдействие от дипломатическите ни представителства в Германия:
Посолство – Берлин
Тел.: +49 30 201 0922
Дежурен: +49 176 12299190
Email: Berlin@mfa.bg
Генерално консулство – Франкфурт
Тел.: +49 69 509 278 130 / 1326
Дежурен: +49 176 62458962
Email: frankfurt@mfa.bg
Ситуационен център на МВнР (24/7):
+359 2 948 24 04
+359 2 971 38 56
+359 893 339 616
crisis@mfa.bg