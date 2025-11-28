НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          МВнР с предупреждение: Обявиха извънредно положение в Германия

          0
          76
          Снимка: МВнР
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В следващите дни град Гисен в Германия се превръща в една от най-напрегнатите точки в Европа. Местните власти обявиха извънредно положение, валидно от 28 ноември до 1 декември 2025 г., заради голяма политическа проява и очаквани контрапротести. Мярката цели да гарантира сигурността на жителите и гостите на града.

          - Реклама -

          Българското външно министерство призовава всички наши сънародници, които планират пътуване до района, да бъдат изключително внимателни и да следят актуалната информация от местните институции.

          Зорница Илиева: Гневът на хората е срещу всичко, което се случва в страната Зорница Илиева: Гневът на хората е срещу всичко, което се случва в страната

          Сериозни ограничения в движението

          Очакват се значителни затруднения в транспорта и придвижването в Гисен:

          • Множество улици и мостове в центъра ще бъдат затворени.
          • На път B429 (западно от града) са възможни забавяния, макар засега да не се предвижда пълно затваряне.
          • На 29 ноември (събота) част от градските паркинги няма да работят, но паркингът при Neustädter Tor остава отворен.

          От МВнР препоръчват редовна проверка на информацията за обходни маршрути и промените в движението чрез:

          • сайта на община Гисен,
          • сайта на RMV,
          • мобилното приложение RMV.

          Контакти при спешна нужда

          Българските граждани могат да разчитат на съдействие от дипломатическите ни представителства в Германия:

          Посолство – Берлин
          Тел.: +49 30 201 0922
          Дежурен: +49 176 12299190
          Email: Berlin@mfa.bg

          Генерално консулство – Франкфурт
          Тел.: +49 69 509 278 130 / 1326
          Дежурен: +49 176 62458962
          Email: frankfurt@mfa.bg

          Ситуационен център на МВнР (24/7):
          +359 2 948 24 04
          +359 2 971 38 56
          +359 893 339 616
          crisis@mfa.bg

          В следващите дни град Гисен в Германия се превръща в една от най-напрегнатите точки в Европа. Местните власти обявиха извънредно положение, валидно от 28 ноември до 1 декември 2025 г., заради голяма политическа проява и очаквани контрапротести. Мярката цели да гарантира сигурността на жителите и гостите на града.

          - Реклама -

          Българското външно министерство призовава всички наши сънародници, които планират пътуване до района, да бъдат изключително внимателни и да следят актуалната информация от местните институции.

          Зорница Илиева: Гневът на хората е срещу всичко, което се случва в страната Зорница Илиева: Гневът на хората е срещу всичко, което се случва в страната

          Сериозни ограничения в движението

          Очакват се значителни затруднения в транспорта и придвижването в Гисен:

          • Множество улици и мостове в центъра ще бъдат затворени.
          • На път B429 (западно от града) са възможни забавяния, макар засега да не се предвижда пълно затваряне.
          • На 29 ноември (събота) част от градските паркинги няма да работят, но паркингът при Neustädter Tor остава отворен.

          От МВнР препоръчват редовна проверка на информацията за обходни маршрути и промените в движението чрез:

          • сайта на община Гисен,
          • сайта на RMV,
          • мобилното приложение RMV.

          Контакти при спешна нужда

          Българските граждани могат да разчитат на съдействие от дипломатическите ни представителства в Германия:

          Посолство – Берлин
          Тел.: +49 30 201 0922
          Дежурен: +49 176 12299190
          Email: Berlin@mfa.bg

          Генерално консулство – Франкфурт
          Тел.: +49 69 509 278 130 / 1326
          Дежурен: +49 176 62458962
          Email: frankfurt@mfa.bg

          Ситуационен център на МВнР (24/7):
          +359 2 948 24 04
          +359 2 971 38 56
          +359 893 339 616
          crisis@mfa.bg

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Великолепен! Никола Цолов се класира седми в първата си квалификация във Формула 2

          Николай Минчев -
          Никола Цолов направи страхотна първа квалификация във Формула 2, оставяйки зад себе си пилоти с много по-голям опит в шампионата и претенденти за титлата...
          Политика

          От последните минути: Най-близкият човек на Зеленски подаде оставка!

          Никола Павлов -
          Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Йермак е подал оставка след проведените обиски на Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ). Информацията беше...
          Война

          ВСУ отрекоха присъствие на руски войски в околностите на Гуляйполе

          Иван Христов -
          Съобщенията за руско военно присъствие в околностите на Гуляйполе, Запорожка област, са неверни, заяви пред „Интерфакс-Украйна“ Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions