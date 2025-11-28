МВнР с предупреждение: Обявиха извънредно положение в Германия

В следващите дни град Гисен в Германия се превръща в една от най-напрегнатите точки в Европа. Местните власти обявиха извънредно положение, валидно от 28 ноември до 1 декември 2025 г., заради голяма политическа проява и очаквани контрапротести. Мярката цели да гарантира сигурността на жителите и гостите на града.

Българското външно министерство призовава всички наши сънародници, които планират пътуване до района, да бъдат изключително внимателни и да следят актуалната информация от местните институции.

Сериозни ограничения в движението

Очакват се значителни затруднения в транспорта и придвижването в Гисен:

Множество улици и мостове в центъра ще бъдат затворени.

На път B429 (западно от града) са възможни забавяния, макар засега да не се предвижда пълно затваряне.

На 29 ноември (събота) част от градските паркинги няма да работят, но паркингът при Neustädter Tor остава отворен.

От МВнР препоръчват редовна проверка на информацията за обходни маршрути и промените в движението чрез:

сайта на община Гисен ,

, сайта на RMV ,

, мобилното приложение RMV.

Контакти при спешна нужда

Българските граждани могат да разчитат на съдействие от дипломатическите ни представителства в Германия:

Посолство – Берлин

Тел.: +49 30 201 0922

Дежурен: +49 176 12299190

Email: Berlin@mfa.bg

Генерално консулство – Франкфурт

Тел.: +49 69 509 278 130 / 1326

Дежурен: +49 176 62458962

Email: frankfurt@mfa.bg

Ситуационен център на МВнР (24/7):

+359 2 948 24 04

+359 2 971 38 56

+359 893 339 616

crisis@mfa.bg