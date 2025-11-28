На свобода: Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода няколко минути след 12 часа днес. Той беше посрещнат от съпругата си Камелия и свои близки.

„Благодаря за всичко, за цялата подкрепа", бяха първите думи на Коцев, след като прегърна съпругата си.

Той заяви, че първото, което ще направи, е да види и прегърне децата си.

„В понеделник ще видим – каквото каже семейството“, каза още Коцев.

Кметът подчерта ангажимента си към гражданите на Варна:

„Аз имам отговорност към варненци, която трябва да изпълня. Градът има нужда да се върнем към нормалния ритъм.“

Той допълни, че в следващите дни приоритет ще бъде семейството му.

„Много поуки могат да се извадят, но нека да не се правят прибързано. Това е урок, който всеки трябва да вземе, и хората трябва да видят какво може да се случи на всеки“, заяви Коцев.

Кметът изрази надежда, че предстоящият съдебен процес ще изясни напълно фактите: