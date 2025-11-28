На свобода: Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода няколко минути след 12 часа днес. Той беше посрещнат от съпругата си Камелия и свои близки.
Той заяви, че първото, което ще направи, е да види и прегърне децата си.
Кметът подчерта ангажимента си към гражданите на Варна:
Той допълни, че в следващите дни приоритет ще бъде семейството му.
Кметът изрази надежда, че предстоящият съдебен процес ще изясни напълно фактите:
