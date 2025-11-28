НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          На свобода: Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста

          0
          54
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода няколко минути след 12 часа днес. Той беше посрещнат от съпругата си Камелия и свои близки.

          „Благодаря за всичко, за цялата подкрепа“, бяха първите думи на Коцев, след като прегърна съпругата си.

          - Реклама -

          Той заяви, че първото, което ще направи, е да види и прегърне децата си.

          „В понеделник ще видим – каквото каже семейството“, каза още Коцев.

          Дарителска кампания събра гаранцията: Очаква се Благомир Коцев да бъде освободен още днес Дарителска кампания събра гаранцията: Очаква се Благомир Коцев да бъде освободен още днес

          Кметът подчерта ангажимента си към гражданите на Варна:

          „Аз имам отговорност към варненци, която трябва да изпълня. Градът има нужда да се върнем към нормалния ритъм.“

          Той допълни, че в следващите дни приоритет ще бъде семейството му.

          „Много поуки могат да се извадят, но нека да не се правят прибързано. Това е урок, който всеки трябва да вземе, и хората трябва да видят какво може да се случи на всеки“, заяви Коцев.

          Кметът изрази надежда, че предстоящият съдебен процес ще изясни напълно фактите:

          „Надявам се цялата истина да излезе“, каза в заключение.

          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Благомир Коцев ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Благомир Коцев

          Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода няколко минути след 12 часа днес. Той беше посрещнат от съпругата си Камелия и свои близки.

          „Благодаря за всичко, за цялата подкрепа“, бяха първите думи на Коцев, след като прегърна съпругата си.

          - Реклама -

          Той заяви, че първото, което ще направи, е да види и прегърне децата си.

          „В понеделник ще видим – каквото каже семейството“, каза още Коцев.

          Дарителска кампания събра гаранцията: Очаква се Благомир Коцев да бъде освободен още днес Дарителска кампания събра гаранцията: Очаква се Благомир Коцев да бъде освободен още днес

          Кметът подчерта ангажимента си към гражданите на Варна:

          „Аз имам отговорност към варненци, която трябва да изпълня. Градът има нужда да се върнем към нормалния ритъм.“

          Той допълни, че в следващите дни приоритет ще бъде семейството му.

          „Много поуки могат да се извадят, но нека да не се правят прибързано. Това е урок, който всеки трябва да вземе, и хората трябва да видят какво може да се случи на всеки“, заяви Коцев.

          Кметът изрази надежда, че предстоящият съдебен процес ще изясни напълно фактите:

          „Надявам се цялата истина да излезе“, каза в заключение.

          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Благомир Коцев ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Благомир Коцев
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОГРОМЕН СКАНДАЛ: Борисов, Мирчев и Василев в сблъсък в парламента (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев влязоха в остър словесен спор пред журналисти в кулоарите на парламента. До...
          Политика

          Радев награди посланичката на Ирак с орден „Мадарски конник“ I степен

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Република Ирак в България Лина Омар. Отличието ѝ се присъжда за значим...
          Общество

          Критична ситуация: Десетки блокирани българи в Шри Ланка заради катастрофални наводнения

          Никола Павлов -
          40 български туристи са блокирани в Шри Ланка заради тежките наводнения в страната, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи.По информация на ведомството...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions