      петък, 28.11.25
          „Няма ме" — Лавров отхвърли въпросите за отсъствието си с една фраза

          Пламена Ганева
          Руският външен министър Сергей Лавров отново демонстрира добре познатия си стил — смесица от сарказъм и уклончивост — когато журналисти го попитаха къде е „изчезнал“ през последните дни. Вместо отговор, министърът предложи само фраза, която бързо се превърна в заглавие:

          „Все още изчезвам.“

          Лавров не счете за нужно да даде каквото и да е обяснение за липсата си от няколко ключови публични събития. Вместо това предпочете ирония, която повече замъглява, отколкото изяснява. Репликата му предизвика смесени реакции — от насмешка до открито недоволство от отказа му да бъде прозрачен.

          Отсъствието на Лавров бе тема на спекулации в руските медии, но дори при директен въпрос министърът избягна всякаква конкретика, като на практика остави съмненията да живеят свой собствен живот.

          Фразата вече се разпространява в социалните мрежи като поредния пример за дипломатическа високомерие, с което Лавров често неглижира неудобни въпроси — особено когато те засягат неговата собствена активност.

