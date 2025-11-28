ОБРАТ! Финансовият министър: Бюджетът не е изтеглен

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Това стана ясно след среща между представителите на управляващите партии, синдикалните организации и работодателите.

„Тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Чухме предложенията на българския бизнес, на синдикатите. Предстои в рамките на следващите дни тези предложения да бъдат разгледани от Министерството на финансите, от коалиционните партньори, да бъдат остойностени и следващата седмица предстои отново среща, на която да обсъдим конкретните мерки, които и бизнесът, и синдикатите предлагат, за да намерим балансирано решение, което да удовлетворява всички."

Петкова уточни, че бюджетът не е изтеглен, тъй като вече е приет на първо четене в парламента, но бюджетната процедура е отложена, за да бъде проведен пълноценен диалог и да се намери общо решение.