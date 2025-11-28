НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ОБРАТ! Финансовият министър: Бюджетът не е изтеглен

          0
          13
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Това стана ясно след среща между представителите на управляващите партии, синдикалните организации и работодателите.

          „Тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Чухме предложенията на българския бизнес, на синдикатите. Предстои в рамките на следващите дни тези предложения да бъдат разгледани от Министерството на финансите, от коалиционните партньори, да бъдат остойностени и следващата седмица предстои отново среща, на която да обсъдим конкретните мерки, които и бизнесът, и синдикатите предлагат, за да намерим балансирано решение, което да удовлетворява всички.“

          - Реклама -

          Петкова уточни, че бюджетът не е изтеглен, тъй като вече е приет на първо четене в парламента, но бюджетната процедура е отложена, за да бъде проведен пълноценен диалог и да се намери общо решение.

          Трус в управлението! БСП: Преосмисляме участието си във властта, ако… Трус в управлението! БСП: Преосмисляме участието си във властта, ако…

          Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Това стана ясно след среща между представителите на управляващите партии, синдикалните организации и работодателите.

          „Тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Чухме предложенията на българския бизнес, на синдикатите. Предстои в рамките на следващите дни тези предложения да бъдат разгледани от Министерството на финансите, от коалиционните партньори, да бъдат остойностени и следващата седмица предстои отново среща, на която да обсъдим конкретните мерки, които и бизнесът, и синдикатите предлагат, за да намерим балансирано решение, което да удовлетворява всички.“

          - Реклама -

          Петкова уточни, че бюджетът не е изтеглен, тъй като вече е приет на първо четене в парламента, но бюджетната процедура е отложена, за да бъде проведен пълноценен диалог и да се намери общо решение.

          Трус в управлението! БСП: Преосмисляме участието си във властта, ако… Трус в управлението! БСП: Преосмисляме участието си във властта, ако…
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ВСУ потвърдиха: Подразделение се е изтеглило несъгласувано от позициите си при Гуляйполе и руската армия е излязла във фланга на укаинската армия

          Иван Христов -
          В Запорожка област, близо до Гуляйполе, едно от украинските подразделения несъгласувано се е изтеглило от позициите си. Руската армия се възползва от това и...
          Правосъдие

          Дарителска кампания събра гаранцията: Очаква се Благомир Коцев да бъде освободен още днес

          Десислава Димитрова -
          Очаква се още днес варненският кмет Благомир Коцев да бъде освободен, след като негови привърженици успяха в рамките на часове да съберат необходимата парична гаранция от 200 хил. лв.
          Политика

          Пеевски: Няма да има разделение, няма класи

          Никола Павлов -
          Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски попита в кулоарите на парламента: кой разделя хората и кой ги дели на класи. Пеевски заяви категорично, че няма...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions