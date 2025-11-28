Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов направи своя дебют във Формула 2. 18-годишният тийнейджър, който кара за „Кампос Рейсинг“, взе участие в първата свободна тренировка преди Гран при на Катар на пистата „Лусаил“.

Цолов, който стана вицешампион във Формула 3 през тази година, приключи сесията на 18-а позиция, като спря хронометрите на 1:40.087 след общо 20 изминати обиколки. Резултатът му го остави на 1,4 секунди зад най-бързия в тренировката – Леонардо Форнанони, който даде време 1:38.656. Въпреки изоставането, представянето на българина беше стабилно и уверено за първа изява в по-високата категория, където и конкуренцията е осезаемо по-интензивна.

Съотборникът му в „Кампос Рейсинг“ – Арвид Линдблад, завърши непосредствено пред българина, като разликата между двамата беше едва 0.072 секунди.

по-впечатляващо е, че Цолов завърши пред другия нов дебютант в сесията – Джейм Уортън, който се нареди 21-ви. В тренировката участие взеха общо 22 пилоти, което прави резултатът на Цолов още по-значим в контекста на първи тест в шампионата.

По-късно днес, от 18:10 часа българско време, започва квалификацията за основното състезание в неделя.