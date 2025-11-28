НА ЖИВО
          ОГРОМЕН СКАНДАЛ: Борисов, Мирчев и Василев в сблъсък в парламента (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев влязоха в остър словесен спор пред журналисти в кулоарите на парламента. До тях беше и съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев. Спорът избухна в контекста на дискусиите за бюджет 2026, след като финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че тристранният диалог е възстановен и предстои обсъждане на конкретните мерки с бизнеса и синдикатите.

          Разправията започна, след като Борисов коментира срещата във финансовото министерство, а представителите на ПП-ДБ се появиха още преди да довърши изявлението си.

          „Ела, нали искаш да ми мачкаш ухото“, обърна се Борисов към Мирчев, припомняйки му сутрешно изказване.

          „Пеевски ви дърпа ушите, не аз“, отговори Мирчев, след което попита дали бюджетът е оттеглен.

          „Не сте го оттеглили“, настоя Асен Василев.

          „Няма да го изтеглим“, заяви Борисов, като уточни, че във вторник предстои среща с тристранните партньори: „Ако се разберем, пак ще направим бюджетна комисия.“

          Асен Василев повдигна въпроса за тригодишната прогноза, съгласувана с ЕКОФИН, като предупреди, че повторно съгласуване не е възможно. Той поиска яснота и за параметрите на преразпределението и за това дали ще бъдат повишени осигуровките.

          „Дали ще се вдигат, или не, ще знаем във вторник. В сряда в парламента ще ви съобщим“, каза Борисов.

          Дискусията премина и към темата за протеста пред парламента от преди два дни. Борисов заяви, че протестът бил организиран от АИКБ, а не от ПП-ДБ.

          „Наш е“, настояха от ПП-ДБ.

          „Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът“, отвърна Асен Василев.

          След разменените реплики депутатите от ПП-ДБ се оттеглиха от кулоарите, а Борисов продължи коментарите си пред медиите.

          Правосъдие

          На свобода: Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста

          Никола Павлов -
          Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода няколко минути след 12 часа днес. Той беше посрещнат от съпругата си Камелия и свои близки. „Благодаря...
          Политика

          Радев награди посланичката на Ирак с орден „Мадарски конник“ I степен

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Република Ирак в България Лина Омар. Отличието ѝ се присъжда за значим...
          Общество

          Критична ситуация: Десетки блокирани българи в Шри Ланка заради катастрофални наводнения

          Никола Павлов -
          40 български туристи са блокирани в Шри Ланка заради тежките наводнения в страната, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи.По информация на ведомството...

