ОГРОМЕН СКАНДАЛ: Борисов, Мирчев и Василев в сблъсък в парламента (ВИДЕО)

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев влязоха в остър словесен спор пред журналисти в кулоарите на парламента. До тях беше и съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев. Спорът избухна в контекста на дискусиите за бюджет 2026, след като финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че тристранният диалог е възстановен и предстои обсъждане на конкретните мерки с бизнеса и синдикатите.

- Реклама -

Разправията започна, след като Борисов коментира срещата във финансовото министерство, а представителите на ПП-ДБ се появиха още преди да довърши изявлението си.

„Ела, нали искаш да ми мачкаш ухото“, обърна се Борисов към Мирчев, припомняйки му сутрешно изказване.

„Пеевски ви дърпа ушите, не аз“, отговори Мирчев, след което попита дали бюджетът е оттеглен.

„Не сте го оттеглили“, настоя Асен Василев.

„Няма да го изтеглим“, заяви Борисов, като уточни, че във вторник предстои среща с тристранните партньори: „Ако се разберем, пак ще направим бюджетна комисия.“

Асен Василев повдигна въпроса за тригодишната прогноза, съгласувана с ЕКОФИН, като предупреди, че повторно съгласуване не е възможно. Той поиска яснота и за параметрите на преразпределението и за това дали ще бъдат повишени осигуровките.

„Дали ще се вдигат, или не, ще знаем във вторник. В сряда в парламента ще ви съобщим“, каза Борисов.

Дискусията премина и към темата за протеста пред парламента от преди два дни. Борисов заяви, че протестът бил организиран от АИКБ, а не от ПП-ДБ.

„Наш е“, настояха от ПП-ДБ.

„Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът“, отвърна Асен Василев.

След разменените реплики депутатите от ПП-ДБ се оттеглиха от кулоарите, а Борисов продължи коментарите си пред медиите.