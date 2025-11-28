НА ЖИВО
          Окончателно: 3 големи квартала в София остават без сметопочистване

          Снимка: БГНЕС
          Столичните квартали „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ остават без фирма за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване. Договорът с досегашния изпълнител изтича на 30 ноември.

          Още в понеделник кметът на „Изгрев“ Делян Георгиев съобщи, че администрацията среща сериозни трудности при намирането на техника под наем за сметоизвозване.

          „Сякаш цялата специализирана техника, включително тази в частни ръце, е изчезнала в дън земя от територията на цялата страна“, оплака се той.

          Кметът на „Слатина“ Георги Илиев обяви, че заедно със Столичната община имат план за действие, според който от 1 декември Столичното предприятие за третиране на отпадъците ще поеме основната част от сметосъбирането в района. Помощ ще бъде осигурена и от звеното за поддръжка на зелените площи на район „Слатина“.

          Вчера, преди заседанието на СОС, кметът на „Люлин“ Георги Тодоров предупреди, че кризата с боклука се завръща с пълна сила, тъй като още райони ще останат без фирми за сметоизвозване от следващата седмица. Той изрази притеснение, че наличната техника може да бъде пренасочена към други части на София.

          Темата беше обобщена и от кмета на „Подуяне“ Кристиян Христов, който стартира информационна кампания „Чисто Подуяне“.

          Районната администрация започва кризисна организация, като призовава жителите да изхвърлят разделно, да оставят общия битов отпадък в добре завързани чували, и по възможност да избягват изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци след 1 декември.

