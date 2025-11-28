НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Орбан отива в Москва за енергийни преговори с Путин

          0
          6
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Унгарският премиер Виктор Орбан съобщи, че по-късно днес ще се срещне в Москва с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят доставките на суров петрол и природен газ за Унгария, както и усилията за мир в Украйна, предаде Ройтерс.

          - Реклама -

          Орбан продължава да поддържа близки отношения с Москва, въпреки войната в Украйна, а Унгария остава силно зависима от руските енергийни ресурси, въпреки стремежа на Европейския съюз да ограничи тази зависимост.

          Орбан: „Без сръбско-унгарско сътрудничество няма стабилност на Балканите“ Орбан: „Без сръбско-унгарско сътрудничество няма стабилност на Балканите“

          Във видео в „Фейсбук“ Орбан обяви:

          „Отивам в Москва, за да гарантирам, че енергийните доставки за Унгария са осигурени за зимата и следващата година.“

          На въпрос дали мирното споразумение в Украйна ще бъде част от разговорите, той заяви:

          „Трудно бихме могли да избегнем това.“

          По-рано този месец Вашингтон предостави на Будапеща изключение от санкциите за използване на руски петрол и природен газ, след настояване от страна на Орбан по време на среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

          Унгария също е подписала споразумение за сътрудничество със САЩ в областта на ядрената енергетика. То предвижда закупуване на американско ядрено гориво и технология за съхранение на отработено гориво за атомната електроцентрала „Пакш-1“. Междувременно „Росатом“ строи два нови реактора по проект от 2014 г., който е сериозно забавен.

          Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната с Русия Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната с Русия

          Орбан многократно е заявявал желание да възроди идеята за „мирна среща на върха“ в Будапеща между Тръмп и Путин, но опитите за организиране на подобна среща по-рано този месец се провалиха.

          За разлика от повечето лидери на НАТО и ЕС, Орбан поддържа топли отношения с Русия, като едновременно с това поставя под въпрос западната военна помощ за Киев.

          Според унгарското външно министерство, Унгария е внесла 8,5 милиона тона суров петрол и над 7 милиарда куб. м природен газ от Русия само през тази година.

          Унгарският премиер Виктор Орбан съобщи, че по-късно днес ще се срещне в Москва с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят доставките на суров петрол и природен газ за Унгария, както и усилията за мир в Украйна, предаде Ройтерс.

          - Реклама -

          Орбан продължава да поддържа близки отношения с Москва, въпреки войната в Украйна, а Унгария остава силно зависима от руските енергийни ресурси, въпреки стремежа на Европейския съюз да ограничи тази зависимост.

          Орбан: „Без сръбско-унгарско сътрудничество няма стабилност на Балканите“ Орбан: „Без сръбско-унгарско сътрудничество няма стабилност на Балканите“

          Във видео в „Фейсбук“ Орбан обяви:

          „Отивам в Москва, за да гарантирам, че енергийните доставки за Унгария са осигурени за зимата и следващата година.“

          На въпрос дали мирното споразумение в Украйна ще бъде част от разговорите, той заяви:

          „Трудно бихме могли да избегнем това.“

          По-рано този месец Вашингтон предостави на Будапеща изключение от санкциите за използване на руски петрол и природен газ, след настояване от страна на Орбан по време на среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

          Унгария също е подписала споразумение за сътрудничество със САЩ в областта на ядрената енергетика. То предвижда закупуване на американско ядрено гориво и технология за съхранение на отработено гориво за атомната електроцентрала „Пакш-1“. Междувременно „Росатом“ строи два нови реактора по проект от 2014 г., който е сериозно забавен.

          Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната с Русия Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната с Русия

          Орбан многократно е заявявал желание да възроди идеята за „мирна среща на върха“ в Будапеща между Тръмп и Путин, но опитите за организиране на подобна среща по-рано този месец се провалиха.

          За разлика от повечето лидери на НАТО и ЕС, Орбан поддържа топли отношения с Русия, като едновременно с това поставя под въпрос западната военна помощ за Киев.

          Според унгарското външно министерство, Унгария е внесла 8,5 милиона тона суров петрол и над 7 милиарда куб. м природен газ от Русия само през тази година.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Йермак с първи коментар за акцията на антикорупционния орган на Украйна в дома му

          Никола Павлов -
          Ръководителят на кабинета на украинския президент Андрий Йермак потвърди, че следователи от НАБУ и САП провеждат процедурни действия в жилището му. По неговите думи...
          Политика

          ПП-ДБ: Бюджетът може да бъде приет и преди Нова година

          Никола Павлов -
          Представители на ПП-ДБ коментираха пред журналисти, че проектобюджетът за 2026 г. трябва да бъде изтеглен. Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов заяви: „Вносителят на законопроекта трябва да...
          Политика

          За клевета: Депутат от ПП-ДБ ще съди Слави Трифонов

          Никола Павлов -
          Депутатът от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Васил Пандов обяви, че ще заведе дело срещу лидера на „Има такъв народ“ (ИТН)...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions