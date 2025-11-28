Орбан отива в Москва за енергийни преговори с Путин

Унгарският премиер Виктор Орбан съобщи, че по-късно днес ще се срещне в Москва с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят доставките на суров петрол и природен газ за Унгария, както и усилията за мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Орбан продължава да поддържа близки отношения с Москва, въпреки войната в Украйна, а Унгария остава силно зависима от руските енергийни ресурси, въпреки стремежа на Европейския съюз да ограничи тази зависимост.

Във видео в „Фейсбук“ Орбан обяви:

„Отивам в Москва, за да гарантирам, че енергийните доставки за Унгария са осигурени за зимата и следващата година.“

На въпрос дали мирното споразумение в Украйна ще бъде част от разговорите, той заяви:

„Трудно бихме могли да избегнем това.“

По-рано този месец Вашингтон предостави на Будапеща изключение от санкциите за използване на руски петрол и природен газ, след настояване от страна на Орбан по време на среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Унгария също е подписала споразумение за сътрудничество със САЩ в областта на ядрената енергетика. То предвижда закупуване на американско ядрено гориво и технология за съхранение на отработено гориво за атомната електроцентрала „Пакш-1“. Междувременно „Росатом“ строи два нови реактора по проект от 2014 г., който е сериозно забавен.

Орбан многократно е заявявал желание да възроди идеята за „мирна среща на върха“ в Будапеща между Тръмп и Путин, но опитите за организиране на подобна среща по-рано този месец се провалиха.

За разлика от повечето лидери на НАТО и ЕС, Орбан поддържа топли отношения с Русия, като едновременно с това поставя под въпрос западната военна помощ за Киев.

Според унгарското външно министерство, Унгария е внесла 8,5 милиона тона суров петрол и над 7 милиарда куб. м природен газ от Русия само през тази година.