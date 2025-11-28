Орбан: Унгария възнамерява да продължи сътрудничеството си с Русия

Унгария възнамерява да продължи сътрудничеството си с Русия и се надява, че то ще донесе големи ползи за народите на двете страни. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в хода на срещата си с руския президент Владимир Путин в Кремъл.

„Мисля, че предвид настоящия политически климат, ние наистина направихме много за развитието на сътрудничеството между нашите народи. И искрено се надявам, че ще направим много повече“, подчерта премиерът.

Той благодари на Путин за възможността да проведе разговори в Москва и отбеляза, че това е 14-ата му среща с него като премиер.