От последните минути: Най-близкият човек на Зеленски подаде оставка!

Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Йермак е подал оставка след проведените обиски на Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ). Информацията беше потвърдена от президента Володимир Зеленски, цитиран от BBC.

„Искам никой да няма въпроси към Украйна. Затова започваме рестартиране на президентския кабинет.“ — заяви Зеленски. - Реклама -

По думите му от утре започват консултации за нови назначения.

Обиски и разследване

По-рано днес агенти на НАБУ са извършили претърсвания в офисите на Йермак. Той е обект на разследване, свързано с корупционна схема в държавния ядрен енергиен монопол „Енергоатом“.

Разследването е определяно като най-мащабното антикорупционно дело по време на мандата на Зеленски.

Обвинения са повдигнати на осем души, сред които:

Тимур Миндич – смятан за ръководител на схемата и близък сътрудник на президента Зеленски

– смятан за ръководител на схемата и близък сътрудник на президента Зеленски други служители, свързани с държавния енергиен сектор

Контекст

Андрий Йермак е считан за един от най-влиятелните хора в украинската администрация и един от най-близките до Зеленски. Неговата оставка представлява сериозен политически сигнал, особено на фона на усилията на Киев да демонстрира безкомпромисност към корупцията в периода на активна война и международна подкрепа.