От последните минути: Най-близкият човек на Зеленски подаде оставка!

Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Йермак е подал оставка след проведените обиски на Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ). Информацията беше потвърдена от президента Володимир Зеленски, цитиран от BBC.
По думите му от утре започват консултации за нови назначения.
Обиски и разследване
По-рано днес агенти на НАБУ са извършили претърсвания в офисите на Йермак. Той е обект на разследване, свързано с корупционна схема в държавния ядрен енергиен монопол „Енергоатом“.
Разследването е определяно като най-мащабното антикорупционно дело по време на мандата на Зеленски.
Обвинения са повдигнати на осем души, сред които:
Тимур Миндич – смятан за ръководител на схемата и близък сътрудник на президента Зеленски
други служители, свързани с държавния енергиен сектор
Контекст
Андрий Йермак е считан за един от най-влиятелните хора в украинската администрация и един от най-близките до Зеленски. Неговата оставка представлява сериозен политически сигнал, особено на фона на усилията на Киев да демонстрира безкомпромисност към корупцията в периода на активна война и международна подкрепа.
