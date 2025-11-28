НА ЖИВО
      петък, 28.11.25
          От последните минути: Най-близкият човек на Зеленски подаде оставка!

          Снимка: БТА
          Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Йермак е подал оставка след проведените обиски на Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ). Информацията беше потвърдена от президента Володимир Зеленски, цитиран от BBC.

          „Искам никой да няма въпроси към Украйна. Затова започваме рестартиране на президентския кабинет.“ — заяви Зеленски.

          По думите му от утре започват консултации за нови назначения.

          Обиски и разследване

          По-рано днес агенти на НАБУ са извършили претърсвания в офисите на Йермак. Той е обект на разследване, свързано с корупционна схема в държавния ядрен енергиен монопол „Енергоатом“.

          Йермак с първи коментар за акцията на антикорупционния орган на Украйна в дома му Йермак с първи коментар за акцията на антикорупционния орган на Украйна в дома му

          Разследването е определяно като най-мащабното антикорупционно дело по време на мандата на Зеленски.

          Обвинения са повдигнати на осем души, сред които:

          • Тимур Миндич – смятан за ръководител на схемата и близък сътрудник на президента Зеленски
          • други служители, свързани с държавния енергиен сектор

          Контекст

          Андрий Йермак е считан за един от най-влиятелните хора в украинската администрация и един от най-близките до Зеленски. Неговата оставка представлява сериозен политически сигнал, особено на фона на усилията на Киев да демонстрира безкомпромисност към корупцията в периода на активна война и международна подкрепа.

