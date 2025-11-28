НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Пеевски: Няма да има разделение, няма класи

          2
          125
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски попита в кулоарите на парламента: кой разделя хората и кой ги дели на класи.

          - Реклама -

          Пеевски заяви категорично, че няма да позволи разделение в обществото.

          „Няма да има такова разделение. Няма класи. Пазим всички хора, работим за всички хора. Няма да позволявам на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората.“

          Той отправи критика към ПП-ДБ, като посочи, че трябва да благодарят на АИКБ, защото именно те са организирали протеста.

          Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата! Няма да има Народен съд! Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата! Няма да има Народен съд!

          Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски попита в кулоарите на парламента: кой разделя хората и кой ги дели на класи.

          - Реклама -

          Пеевски заяви категорично, че няма да позволи разделение в обществото.

          „Няма да има такова разделение. Няма класи. Пазим всички хора, работим за всички хора. Няма да позволявам на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората.“

          Той отправи критика към ПП-ДБ, като посочи, че трябва да благодарят на АИКБ, защото именно те са организирали протеста.

          Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата! Няма да има Народен съд! Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата! Няма да има Народен съд!
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОБРАТ! Финансовият министър: Бюджетът не е изтеглен

          Никола Павлов -
          Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Това стана ясно след среща между представителите на управляващите...
          Правосъдие

          Дарителска кампания събра гаранцията: Очаква се Благомир Коцев да бъде освободен още днес

          Десислава Димитрова -
          Очаква се още днес варненският кмет Благомир Коцев да бъде освободен, след като негови привърженици успяха в рамките на часове да съберат необходимата парична гаранция от 200 хил. лв.
          Политика

          ПП-ДБ: Бюджетът може да бъде приет и преди Нова година

          Никола Павлов -
          Представители на ПП-ДБ коментираха пред журналисти, че проектобюджетът за 2026 г. трябва да бъде изтеглен. Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов заяви: „Вносителят на законопроекта трябва да...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Само като чуя или видя ДП или ББ да си отварят устата за нещо различно освен да се наплющят и изпадам в колапс

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions