Пеевски: Няма да има разделение, няма класи

Лидерът на
ДПС-Ново начало Делян Пеевски попита в кулоарите на парламента: кой разделя хората и кой ги дели на класи.
Пеевски заяви категорично, че
няма да позволи разделение в обществото.
„Няма да има такова разделение. Няма класи. Пазим всички хора, работим за всички хора. Няма да позволявам на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората.“
Той отправи критика към ПП-ДБ, като посочи, че
трябва да благодарят на АИКБ, защото именно те са организирали протеста.
Само като чуя или видя ДП или ББ да си отварят устата за нещо различно освен да се наплющят и изпадам в колапс
