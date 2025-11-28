Пеевски: Няма да има разделение, няма класи

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски попита в кулоарите на парламента: кой разделя хората и кой ги дели на класи.

Пеевски заяви категорично, че няма да позволи разделение в обществото.

„Няма да има такова разделение. Няма класи. Пазим всички хора, работим за всички хора. Няма да позволявам на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората.“

Той отправи критика към ПП-ДБ, като посочи, че трябва да благодарят на АИКБ, защото именно те са организирали протеста.