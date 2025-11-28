Плевнелиев: Решението за изтегляне на Бюджет 2026 е правилно и дава шанс всички да бъдат чути

„Радвам се, че Бойко Борисов, с неговия политически инстинкт, вчера сутринта взе правилното решение – да изтегли Бюджет 2026. Това е правилното действие, за да се даде шанс най-малкото всички да бъдат чути.“ - Реклама -

С тези думи се обърна към зрителите Росен Плевнелиев, президент на България (2012–2017), в интервю за „Здравей, България“ по Нова телевизия. Той коментира решението за изтегляне на първия бюджет на страната ни в евро.

Плевнелиев сподели, че е следил внимателно протеста в района на „Триъгълника на властта“:

„Имаше хора, които си пиеха бирата и след това хвърляха бутилките. Но имаше изключително много истински млади хора, които по един естествен начин показаха защо са там и за какво се борят.“

Бившият държавен глава очерта трите ключови момента за догодина:

Влизането на България в ОИСР през юни. Планът за възстановяване, по който остават още 6 милиарда лева. Добрата международна репутация на България.

„Влизаме в еврозоната счупени, намачкани. А това е бъдещето на децата ни.“

Плевнелиев изрази и личното си мнение за политическите лидери: