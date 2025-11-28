НА ЖИВО
          Плевнелиев: Решението за изтегляне на Бюджет 2026 е правилно и дава шанс всички да бъдат чути

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          „Радвам се, че Бойко Борисов, с неговия политически инстинкт, вчера сутринта взе правилното решение – да изтегли Бюджет 2026. Това е правилното действие, за да се даде шанс най-малкото всички да бъдат чути.“

          С тези думи се обърна към зрителите Росен Плевнелиев, президент на България (2012–2017), в интервю за „Здравей, България“ по Нова телевизия. Той коментира решението за изтегляне на първия бюджет на страната ни в евро.

          Плевнелиев: Национализация на „Лукойл“ е тежка грешка, ще ни съдят в 10 институции Плевнелиев: Национализация на „Лукойл“ е тежка грешка, ще ни съдят в 10 институции

          Плевнелиев сподели, че е следил внимателно протеста в района на „Триъгълника на властта“:

          „Имаше хора, които си пиеха бирата и след това хвърляха бутилките. Но имаше изключително много истински млади хора, които по един естествен начин показаха защо са там и за какво се борят.“

          Бившият държавен глава очерта трите ключови момента за догодина:

          1. Влизането на България в ОИСР през юни.
          2. Планът за възстановяване, по който остават още 6 милиарда лева.
          3. Добрата международна репутация на България.
          Йотова: „Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог“ Йотова: „Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог“

          „Влизаме в еврозоната счупени, намачкани. А това е бъдещето на децата ни.“

          Плевнелиев изрази и личното си мнение за политическите лидери:

          „Бойко Борисов е добър човек и е по-малкото зло от Румен Радев с вдигнатия юмрук.“

