Плевнелиев: Решението за изтегляне на Бюджет 2026 е правилно и дава шанс всички да бъдат чути

С тези думи се обърна към зрителите Росен Плевнелиев, президент на България (2012–2017), в интервю за „Здравей, България“ по Нова телевизия. Той коментира решението за изтегляне на първия бюджет на страната ни в евро.
Плевнелиев сподели, че е следил внимателно протеста в района на „Триъгълника на властта“:
Бившият държавен глава очерта трите ключови момента за догодина:
Влизането на България в ОИСР през юни.
Планът за възстановяване, по който остават още 6 милиарда лева.
Добрата международна репутация на България.
Плевнелиев изрази и личното си мнение за политическите лидери:
