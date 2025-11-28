Politico: Крият последния проект на американския план за мир в Украйна от ЕС

Последният проект на американския план за мирно уреждане на Украйна се крие от ЕС, съобщава Politico.
„Европейските служители до голяма степен не знаят какъв ще бъде последният проект на предложение“, съобщава изданието, позовавайки се на източници.
Висш дипломат от ЕС заяви, че актуализираната версия се пази в тайна, за да се избегне повторение на скандала, възникнал миналата седмица след изтичането на 28-точковия план.
„Това е безпрецедентна ситуация от дипломатическа гледна точка. Никой от нас няма информация по този въпрос“, оплака се източникът.
