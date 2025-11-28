НА ЖИВО
          Поръчката за джипове и мотори в МВР продължава, но тази за леките коли се анулира

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          МВР е взело решение да закупи 405 автомобила с висока проходимост (4х4) и 285 мотоциклета за нуждите на Столичната и областните дирекции. Това показват документи от обществената поръчка, публикувани тази седмица.

          От търга, чиято първоначална прогнозна стойност е 126 514 133 лв. без ДДС, отпадат 575 леки автомобила, за които бяха предвидени малко над 60 млн. лева.

          Финансирането идва от Фонда за пътна безопасност, който се попълва от глобите за шофьорите.

          Доставчик на джиповете е избрана фирмата „Бохемия Екипауто“, вносител на „Шкода“, с цена 95 940 лв. с ДДС за брой.

          За мотоциклетите е подадена само една оферта — на „Ауто Бавария“, вносители на BMW, с цена 49 488 лв. с ДДС за единица.

          При леките коли на първо място е класиран консорциумът „Дас Авто 2025“, предлагащ Volkswagen, и получил висока оценка от комисията по поръчката.

          Въпреки това, със задна резолюция на зам.-министър Любомир Йосифов, обособената позиция за леките автомобили е прекратена. В мотивите си той посочва, че офертите, класирани на второ и трето място, са значително по-евтини — съответно с 7 498 000 лв. и 6 923 000 лв. с ДДС.

