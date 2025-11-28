ПП-ДБ: Бюджетът може да бъде приет и преди Нова година

Представители на ПП-ДБ коментираха пред журналисти, че проектобюджетът за 2026 г. трябва да бъде изтеглен.
Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов заяви:
Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също настоя за нова рамка:
По думите му е необходимо бюджетът да бъде преработен, за да бъдат отразени исканията на гражданите и бизнеса.
Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев постави въпрос дали обещанието на управляващите за оттегляне на бюджета ще бъде изпълнено:
На въпрос откъде трябва да дойдат средствата за пенсии, Асен Василев отговори остро:
