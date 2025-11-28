НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ПП-ДБ: Бюджетът може да бъде приет и преди Нова година

          0
          9
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Представители на ПП-ДБ коментираха пред журналисти, че проектобюджетът за 2026 г. трябва да бъде изтеглен.

          - Реклама -

          Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов заяви:

          „Вносителят на законопроекта трябва да го оттегли. В 10 часа се събират, не знам какво ще измислят. Единственият начин е да го изтеглят, да се мине по законовата процедура, да свикат тристранката, да обсъдят и да го внесат за първо четене в парламента.“

          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също настоя за нова рамка:

          „Виждали сме, че бюджет може да бъде приет за 4 седмици. Ако се изтегли днес, другата седмица ще влезе за разглеждане и може да бъде приет преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова година – няма проблем, както работят и българските граждани.“

          По думите му е необходимо бюджетът да бъде преработен, за да бъдат отразени исканията на гражданите и бизнеса.

          Васил Велев: Това не е възможният бюджет Васил Велев: Това не е възможният бюджет

          „Ако това не се случи – със сигурност ще има нови протести“, предупреди Василев.

          Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев постави въпрос дали обещанието на управляващите за оттегляне на бюджета ще бъде изпълнено:

          „Дали наистина ще бъде изтеглен бюджетът… Сега ще видим днес каква ще бъде следващата стъпка, трябва да се спази обещанието.“

          На въпрос откъде трябва да дойдат средствата за пенсии, Асен Василев отговори остро:

          „Трябва да ги приложи финансовият министър, ако е финансов наистина. Ако не може да се справи с тази работа – нека да освободи поста и да дойде друг финансов министър.“

          Представители на ПП-ДБ коментираха пред журналисти, че проектобюджетът за 2026 г. трябва да бъде изтеглен.

          - Реклама -

          Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов заяви:

          „Вносителят на законопроекта трябва да го оттегли. В 10 часа се събират, не знам какво ще измислят. Единственият начин е да го изтеглят, да се мине по законовата процедура, да свикат тристранката, да обсъдят и да го внесат за първо четене в парламента.“

          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също настоя за нова рамка:

          „Виждали сме, че бюджет може да бъде приет за 4 седмици. Ако се изтегли днес, другата седмица ще влезе за разглеждане и може да бъде приет преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова година – няма проблем, както работят и българските граждани.“

          По думите му е необходимо бюджетът да бъде преработен, за да бъдат отразени исканията на гражданите и бизнеса.

          Васил Велев: Това не е възможният бюджет Васил Велев: Това не е възможният бюджет

          „Ако това не се случи – със сигурност ще има нови протести“, предупреди Василев.

          Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев постави въпрос дали обещанието на управляващите за оттегляне на бюджета ще бъде изпълнено:

          „Дали наистина ще бъде изтеглен бюджетът… Сега ще видим днес каква ще бъде следващата стъпка, трябва да се спази обещанието.“

          На въпрос откъде трябва да дойдат средствата за пенсии, Асен Василев отговори остро:

          „Трябва да ги приложи финансовият министър, ако е финансов наистина. Ако не може да се справи с тази работа – нека да освободи поста и да дойде друг финансов министър.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Орбан отива в Москва за енергийни преговори с Путин

          Десислава Димитрова -
          Виктор Орбан съобщи, че по-късно днес ще се срещне в Москва с Владимир Путин, за да обсъдят доставките на суров петрол и природен газ за Унгария, както и усилията за мир в Украйна.
          Политика

          За клевета: Депутат от ПП-ДБ ще съди Слави Трифонов

          Никола Павлов -
          Депутатът от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Васил Пандов обяви, че ще заведе дело срещу лидера на „Има такъв народ“ (ИТН)...
          Политика

          Депутатите приеха финансов договор с ЕИБ за 250 млн. евро

          Десислава Димитрова -
          НС прие едновременно на първо и второ четене Законопроекта за ратифициране на Финансовия договор между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions