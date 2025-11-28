ПП-ДБ: Бюджетът може да бъде приет и преди Нова година

Представители на ПП-ДБ коментираха пред журналисти, че проектобюджетът за 2026 г. трябва да бъде изтеглен.

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов заяви:

„Вносителят на законопроекта трябва да го оттегли. В 10 часа се събират, не знам какво ще измислят. Единственият начин е да го изтеглят, да се мине по законовата процедура, да свикат тристранката, да обсъдят и да го внесат за първо четене в парламента.“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също настоя за нова рамка:

„Виждали сме, че бюджет може да бъде приет за 4 седмици. Ако се изтегли днес, другата седмица ще влезе за разглеждане и може да бъде приет преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова година – няма проблем, както работят и българските граждани.“

По думите му е необходимо бюджетът да бъде преработен, за да бъдат отразени исканията на гражданите и бизнеса.

„Ако това не се случи – със сигурност ще има нови протести“, предупреди Василев.

Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев постави въпрос дали обещанието на управляващите за оттегляне на бюджета ще бъде изпълнено:

„Дали наистина ще бъде изтеглен бюджетът… Сега ще видим днес каква ще бъде следващата стъпка, трябва да се спази обещанието.“

На въпрос откъде трябва да дойдат средствата за пенсии, Асен Василев отговори остро: