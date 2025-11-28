Премиерът на Белгия: ЕС може да осуети мира в Украйна

Планът на Европейския съюз да използва замразените руски активи за финансиране на Украйна може да застраши шансовете за постигане на потенциално мирно споразумение. Това мнение изрази премиерът на Белгия Барт де Вевер, предава Reuters.

„Прибързаното налагане на предложената схема за репарационни заеми, като съпътстващи щети, би довело до това ние, като Европейски съюз, да възпрепятстваме постигането на окончателно мирно споразумение“, заяви белгийският премиер.

Изданието отбелязва, че де Вевер е изложил мислите си по този въпрос в писмо, което е изпратил до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.