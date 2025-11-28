НА ЖИВО
          Премиерът на Белгия: ЕС може да осуети мира в Украйна

          Барт де Вевер
          Барт де Вевер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Планът на Европейския съюз да използва замразените руски активи за финансиране на Украйна може да застраши шансовете за постигане на потенциално мирно споразумение. Това мнение изрази премиерът на Белгия Барт де Вевер, предава Reuters.

          „Прибързаното налагане на предложената схема за репарационни заеми, като съпътстващи щети, би довело до това ние, като Европейски съюз, да възпрепятстваме постигането на окончателно мирно споразумение“, заяви белгийският премиер.

          Изданието отбелязва, че де Вевер е изложил мислите си по този въпрос в писмо, което е изпратил до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

          Изданието отбелязва, че де Вевер е изложил мислите си по този въпрос в писмо, което е изпратил до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

          Война

          Руската армия настъпва в Харковска област, взе Лиман и Вилча

          Иван Христов -
          След превземането на Синелниково в Харковска област, подразделенията на руската армия продължиха настъплението си срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на юг, превземайки селата...
          Война

          Русия нанесе удари в Украйна с балистика и дронове

          Иван Христов -
          В нощта на 28 ноември (от 18:00 часа на 27 ноември) руските сили са атакували Украйна с балистична ракета „Искандер-М" и 72 ударни дронове...
          Война

          Антикорупционната служба на Украйна проведе обиски в резиденцията на дясната ръка на Зеленски – Андрий Йермак

          Иван Христов -
          Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП) на Украйна потвърдиха, че извършват обиски в резиденцията на...

