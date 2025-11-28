НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Привърженици на „Величие“ блокираха центъра на София с автомобилен протест

          1
          298
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Центърът на София тази сутрин беше блокиран от протест на симпатизанти и представители на партия „Величие“. Демонстрацията се проведе в района на „Триъгълника на властта“, където участниците временно спряха движението, като някои от автомобилите им по думите им „се развалили“ – жест, използван като форма на протест.

          - Реклама -
          Борисов: Изтегляме бюджета (ВИДЕО) Борисов: Изтегляме бюджета (ВИДЕО)

          Основното искане на демонстрантите е оставка на правителството. Недоволството им не е насочено конкретно към параметрите на бюджета за 2026 г., а към „общата политика на кабинета“, според участниците.

          Спорове, протести и натиск от Брюксел бележат второто четене на бюджетите Спорове, протести и натиск от Брюксел бележат второто четене на бюджетите

          Очаква се блокадата да бъде вдигната съвсем скоро, тъй като част от автомобилите вече се изтеглят от района.

          Центърът на София тази сутрин беше блокиран от протест на симпатизанти и представители на партия „Величие“. Демонстрацията се проведе в района на „Триъгълника на властта“, където участниците временно спряха движението, като някои от автомобилите им по думите им „се развалили“ – жест, използван като форма на протест.

          - Реклама -
          Борисов: Изтегляме бюджета (ВИДЕО) Борисов: Изтегляме бюджета (ВИДЕО)

          Основното искане на демонстрантите е оставка на правителството. Недоволството им не е насочено конкретно към параметрите на бюджета за 2026 г., а към „общата политика на кабинета“, според участниците.

          Спорове, протести и натиск от Брюксел бележат второто четене на бюджетите Спорове, протести и натиск от Брюксел бележат второто четене на бюджетите

          Очаква се блокадата да бъде вдигната съвсем скоро, тъй като част от автомобилите вече се изтеглят от района.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Окончателно: 3 големи квартала в София остават без сметопочистване

          Никола Павлов -
          Столичните квартали „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ остават без фирма за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване. Договорът с досегашния изпълнител изтича на 30 ноември. Още в понеделник...
          Общество

          Поръчката за джипове и мотори в МВР продължава, но тази за леките коли се анулира

          Десислава Димитрова -
          МВР е взело решение да закупи 405 автомобила с висока проходимост (4х4) и 285 мотоциклета за нуждите на Столичната и областните дирекции. Това показват документи от обществената поръчка, публикувани тази седмица.
          Общество

          35 нови отсечки за средна скорост у нас

          Десислава Димитрова -
          Броят на отсечките за средна скорост у нас ще бъде увеличен до 100, съобщиха на брифинг в Националния координационен център за безопасно движение по пътищата.

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions