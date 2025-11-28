Привърженици на „Величие“ блокираха центъра на София с автомобилен протест

Центърът на София тази сутрин беше блокиран от протест на симпатизанти и представители на партия „Величие“. Демонстрацията се проведе в района на „Триъгълника на властта“, където участниците временно спряха движението, като някои от автомобилите им по думите им „се развалили“ – жест, използван като форма на протест.

Основното искане на демонстрантите е оставка на правителството. Недоволството им не е насочено конкретно към параметрите на бюджета за 2026 г., а към „общата политика на кабинета“, според участниците.

Очаква се блокадата да бъде вдигната съвсем скоро, тъй като част от автомобилите вече се изтеглят от района.