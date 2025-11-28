НА ЖИВО
          Проф. Донка Байкова: Постът може да е едновременно духовно и физическо пречистване

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Постът може да е едновременно духовно и физическо пречистване, което пък е излъчване от тялото на разградени и токсични продукти, така ще ес чувстваме добре. Може да намалим холестерола, високата кръвна захар, пикочната киселина, кръвното налягане и други.“

          Това каза професор Донка Байкова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Професор Байкова посочи, че е важно да сме наясно как да планираме добре растителния период на хранене и да не забравяме в средата около Никулден да консумираме риба. Тогава нямало да има проблем.

          „Всички дефицитни вещества, които липсват в растителната храна, можем да си ги набавим на Никулден, когато режимът е много по-лек“, каза още гостенката.

          Диетологът коментира и ползите от киселото зеле под формата на туршии. Тя посочи, това е полезна храна, ако няма прекаляване със солта.

