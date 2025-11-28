Проф. Донка Байкова: Постът може да е едновременно духовно и физическо пречистване

Това каза професор Донка Байкова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Професор Байкова посочи, че е важно да сме наясно как да планираме добре растителния период на хранене и да не забравяме в средата около Никулден да консумираме риба. Тогава нямало да има проблем.
Диетологът коментира и ползите от киселото зеле под формата на туршии. Тя посочи, това е полезна храна, ако няма прекаляване със солта.
