          Война

          Путин и Орбан обсъдиха ситуацията в Украйна и двустранните отношения в Москва

          Владимир Путин и Виктор Орбан в Кремъл
          Владимир Путин и Виктор Орбан в Кремъл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Русия Владимир Путин и премиерът на Унгария Виктор Орбан обсъдиха ситуацията около Украйна и двустранните отношения по време на разговори в Кремъл, предава РИА Новости.

          Руският държавен глава заяви, че Доналд Тръмп е предложил провеждането на срещата на върха Русия-САЩ в Будапеща:

          „Благодаря Ви за отклика Ви относно евентуалната среща между мен и президента на Съединените щати във Вашата страна“, заяви той.

          Путин отбеляза, че би се радвал да проведе срещата в Будапеща, ако страните се споразумеят за това и че Москва е наясно с балансираната позиция на Унгария по украинския въпрос. От своя страна Орбан заяви, че е готов да предостави платформа за обсъждане на уреждането на конфликта.

          Президентът също така подчерта, че отношенията между Москва и Будапеща се основават на прагматичен подход; страните си сътрудничат в енергийния сектор и има въпроси и проблеми, които изискват обсъждане:

          „Много съм доволен да отбележа, че въпреки всички трудности днес, нашите отношения се поддържат и продължават да се развиват“, отбеляза Путин.

          На срещата присъстваха и министърът на външните работи Сергей Лавров, помощникът на президента Юрий Ушаков и вицепремиерът Александър Новак. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че лидерите не планират да говорят с пресата.

          Преди да отпътува за Москва, Орбан заяви желанието си да продължи вноса на руски петрол и газ за Унгария. Той отбеляза, че САЩ са отменили санкциите върху доставките по тръбопроводи. Премиерът подчерта, че руският износ е осигурил на страната най-ниските цени на енергията в Европа.

