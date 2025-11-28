Путин и Орбан обсъдиха ситуацията в Украйна и двустранните отношения в Москва

Президентът на Русия Владимир Путин и премиерът на Унгария Виктор Орбан обсъдиха ситуацията около Украйна и двустранните отношения по време на разговори в Кремъл, предава РИА Новости.

Руският държавен глава заяви, че Доналд Тръмп е предложил провеждането на срещата на върха Русия-САЩ в Будапеща:

„Благодаря Ви за отклика Ви относно евентуалната среща между мен и президента на Съединените щати във Вашата страна“, заяви той.

Путин отбеляза, че би се радвал да проведе срещата в Будапеща, ако страните се споразумеят за това и че Москва е наясно с балансираната позиция на Унгария по украинския въпрос. От своя страна Орбан заяви, че е готов да предостави платформа за обсъждане на уреждането на конфликта.

Президентът също така подчерта, че отношенията между Москва и Будапеща се основават на прагматичен подход; страните си сътрудничат в енергийния сектор и има въпроси и проблеми, които изискват обсъждане:

„Много съм доволен да отбележа, че въпреки всички трудности днес, нашите отношения се поддържат и продължават да се развиват“, отбеляза Путин.

На срещата присъстваха и министърът на външните работи Сергей Лавров, помощникът на президента Юрий Ушаков и вицепремиерът Александър Новак. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че лидерите не планират да говорят с пресата.

Преди да отпътува за Москва, Орбан заяви желанието си да продължи вноса на руски петрол и газ за Унгария. Той отбеляза, че САЩ са отменили санкциите върху доставките по тръбопроводи. Премиерът подчерта, че руският износ е осигурил на страната най-ниските цени на енергията в Европа.