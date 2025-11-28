НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радев награди посланичката на Ирак с орден „Мадарски конник“ I степен

          0
          13
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът Румен Радев удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Република Ирак в България Лина Омар. Отличието ѝ се присъжда за значим принос към развитието на двустранните отношения между двете държави.

          - Реклама -

          Държавният глава подчерта, че България високо цени партньорството си с Ирак.

          „Ние разглеждаме вашата страна като наш важен партньор в региона на Близкия изток. Нашите традиционни приятелски отношения се характеризират с активен политически диалог на всички нива. Той успя да запази своята динамика независимо от дълбоките геополитически промени, настъпили в края на ХХ век. Днес можем да кажем, че продължаваме да развиваме отношенията си със същата интензивност.“

          Президентът припомни, че в продължение на десетилетия България и Ирак са изграждали сътрудничество в редица сфери, включително отбрана, енергетика, транспорт и строителство.

          Президентът Радев награди виетнамския посланик с „Мадарски конник“ – първа степен Президентът Радев награди виетнамския посланик с „Мадарски конник“ – първа степен

          „Днес, стъпили на тази здрава основа, пред нас се очертава перспективата за внасяне на нова динамика в нашето двустранно сътрудничество.“

          Радев акцентира и върху ролята на посланик Лина Омар за задълбочаването на политическите контакти между двете страни, включително и в отношенията с автономния регион Кюрдистан.

          Президентът Румен Радев удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Република Ирак в България Лина Омар. Отличието ѝ се присъжда за значим принос към развитието на двустранните отношения между двете държави.

          - Реклама -

          Държавният глава подчерта, че България високо цени партньорството си с Ирак.

          „Ние разглеждаме вашата страна като наш важен партньор в региона на Близкия изток. Нашите традиционни приятелски отношения се характеризират с активен политически диалог на всички нива. Той успя да запази своята динамика независимо от дълбоките геополитически промени, настъпили в края на ХХ век. Днес можем да кажем, че продължаваме да развиваме отношенията си със същата интензивност.“

          Президентът припомни, че в продължение на десетилетия България и Ирак са изграждали сътрудничество в редица сфери, включително отбрана, енергетика, транспорт и строителство.

          Президентът Радев награди виетнамския посланик с „Мадарски конник“ – първа степен Президентът Радев награди виетнамския посланик с „Мадарски конник“ – първа степен

          „Днес, стъпили на тази здрава основа, пред нас се очертава перспективата за внасяне на нова динамика в нашето двустранно сътрудничество.“

          Радев акцентира и върху ролята на посланик Лина Омар за задълбочаването на политическите контакти между двете страни, включително и в отношенията с автономния регион Кюрдистан.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          На свобода: Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста

          Никола Павлов -
          Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода няколко минути след 12 часа днес. Той беше посрещнат от съпругата си Камелия и свои близки. „Благодаря...
          Общество

          Критична ситуация: Десетки блокирани българи в Шри Ланка заради катастрофални наводнения

          Никола Павлов -
          40 български туристи са блокирани в Шри Ланка заради тежките наводнения в страната, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи.По информация на ведомството...
          Политика

          Борисов: Има 4 сценария, изборите са най-лесният от тях

          Никола Павлов -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира резултатите от срещата в Министерството на финансите, посветена на проектобюджета за 2026 г., като подчерта, че по-нататъшното развитие...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions