Радев награди посланичката на Ирак с орден „Мадарски конник“ I степен

Президентът Румен Радев удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Република Ирак в България Лина Омар. Отличието ѝ се присъжда за значим принос към развитието на двустранните отношения между двете държави.
- Реклама -
Държавният глава подчерта, че България високо цени партньорството си с Ирак.
Президентът припомни, че в продължение на десетилетия България и Ирак са изграждали сътрудничество в редица сфери, включително отбрана, енергетика, транспорт и строителство.
Радев акцентира и върху ролята на посланик Лина Омар за задълбочаването на политическите контакти между двете страни, включително и в отношенията с автономния регион Кюрдистан.
Президентът Румен Радев удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Република Ирак в България Лина Омар. Отличието ѝ се присъжда за значим принос към развитието на двустранните отношения между двете държави.
- Реклама -
Държавният глава подчерта, че България високо цени партньорството си с Ирак.
Президентът припомни, че в продължение на десетилетия България и Ирак са изграждали сътрудничество в редица сфери, включително отбрана, енергетика, транспорт и строителство.
Радев акцентира и върху ролята на посланик Лина Омар за задълбочаването на политическите контакти между двете страни, включително и в отношенията с автономния регион Кюрдистан.