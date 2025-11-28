Радев награди посланичката на Ирак с орден „Мадарски конник“ I степен

Президентът Румен Радев удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Република Ирак в България Лина Омар. Отличието ѝ се присъжда за значим принос към развитието на двустранните отношения между двете държави.

Държавният глава подчерта, че България високо цени партньорството си с Ирак.

„Ние разглеждаме вашата страна като наш важен партньор в региона на Близкия изток. Нашите традиционни приятелски отношения се характеризират с активен политически диалог на всички нива. Той успя да запази своята динамика независимо от дълбоките геополитически промени, настъпили в края на ХХ век. Днес можем да кажем, че продължаваме да развиваме отношенията си със същата интензивност.“

Президентът припомни, че в продължение на десетилетия България и Ирак са изграждали сътрудничество в редица сфери, включително отбрана, енергетика, транспорт и строителство.

„Днес, стъпили на тази здрава основа, пред нас се очертава перспективата за внасяне на нова динамика в нашето двустранно сътрудничество.“

Радев акцентира и върху ролята на посланик Лина Омар за задълбочаването на политическите контакти между двете страни, включително и в отношенията с автономния регион Кюрдистан.