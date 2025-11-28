Рекорден „Черен петък“: Българите пръскат над 110 млн. лв. днес

Рекорден брой български потребители се очаква да пазаруват днес в кулминацията на „черния петък“, сочат разчетите на Асоциацията за защита на потребителите. Според прогнозите над 50% от потребителите у нас ще направят покупка от физически или онлайн магазини, а общите разходи ще надхвърлят 110 млн. лева.

Прогнозата е, че всеки купувач ще похарчи средно около 550 лв., като търговците предлагат отстъпки между 30% и 50%.

По данни на Българската Е-комерс Асоциация (БЕА) само за периода 14–16 ноември онлайн продажбите са достигнали над 340 млн. лева, а до края на месеца се очаква общата стойност на онлайн реализацията да надхвърли 530 млн. лева.

Председателката на асоциацията Жанет Найденова подчертава, че през последните години кампанията се е превърнала в ключово събитие за електронната търговия у нас: