Рекорден „Черен петък“: Българите пръскат над 110 млн. лв. днес

          Рекорден брой български потребители се очаква да пазаруват днес в кулминацията на „черния петък“, сочат разчетите на Асоциацията за защита на потребителите. Според прогнозите над 50% от потребителите у нас ще направят покупка от физически или онлайн магазини, а общите разходи ще надхвърлят 110 млн. лева.

          Прогнозата е, че всеки купувач ще похарчи средно около 550 лв., като търговците предлагат отстъпки между 30% и 50%.

          По данни на Българската Е-комерс Асоциация (БЕА) само за периода 14–16 ноември онлайн продажбите са достигнали над 340 млн. лева, а до края на месеца се очаква общата стойност на онлайн реализацията да надхвърли 530 млн. лева.

          Председателката на асоциацията Жанет Найденова подчертава, че през последните години кампанията се е превърнала в ключово събитие за електронната търговия у нас:

          „Кампанията се наложи на българския онлайн пазар като най-голямата за годината, с най-големите отстъпки, и продължава да се асоциира основно с онлайн покупки.“

