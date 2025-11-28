НА ЖИВО
          Война

          Русия агитира бойците от ВСУ в Гуляйполе да се предадат в плен

          Листовка за ВСУ в Гуляйполе
          Листовка за ВСУ в Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Военнослужещи от руската групировка войски „Восток“ използват тактиката на заливане с листовки на позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Гуляйполе, Запорожка област, призовавайки ги да се предадат в плен. Това съобщиха пред ТАСС от силите за сигурност на Русия.

          „В рамките на настъплението срещу град Гуляйполе в Запорожка област, оператори на безпилотни летателни апарати от групировка войски „Восток“ хвърлят агитационни листовки над вражеските позиции с призиви за предаване в плен или бягство. Това създава условия за отстъпление или капитулация на украинските военнослужещи“, казва събеседникът на агенцията.

          Той уточни, че руските военнослужещи хвърлят листовки с надпис: „Тръгвайте си или се предадете, спасете живота си. Да останете в Гуляйполе означава да умрете“. Източникът добавя, че боевете вече се приближават до самия град.

          „Съдейки по радиопрехващанията и коментарите на роднини на украински войници в социалните мрежи, ВСУ търпят катастрофални загуби в резултат на настъплението на Източната група сили“, добавя събеседникът на агенцията.

