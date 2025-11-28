НА ЖИВО
          Война

          Русия е превзела осем населени места в Украйна за седмица

          Министерството на отбраната на Русия
          Министерството на отбраната на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия е превзела осем населени места в Украйна за една седмица, съобщава руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

          „В резултат на активни и решителни действия, части от групировка войски „Юг“ освободиха населените места Звановка, Петровское, Иванополе и Васюковка в Донецката народна република. <…> Части от групировка войски „Восток“ продължиха да напредват дълбоко в отбраната на противника. Освободени бяха населените места Тихое и Отрадное в Днепропетровска област, и Затишие и Новое Запорожие в Запорожка област“, ​​се отбелязва в съобщението на ведомството.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Ало, Кремлоком, какво означава „освободени“ населени места, кой е „противникът“? Четохме, че бил освободен Комсомолск, ама той се оказа село в братски Дагестан.

          2. Ало, Кремлоком, какво означава „освободени“ населени места, кой е „противникът“? Четохме, че бил освободен Комсомолск, ама той се оказа село в братски Дагестан.

