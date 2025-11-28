Русия е превзела осем населени места в Украйна за една седмица, съобщава руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

„В резултат на активни и решителни действия, части от групировка войски „Юг“ освободиха населените места Звановка, Петровское, Иванополе и Васюковка в Донецката народна република. <…> Части от групировка войски „Восток“ продължиха да напредват дълбоко в отбраната на противника. Освободени бяха населените места Тихое и Отрадное в Днепропетровска област, и Затишие и Новое Запорожие в Запорожка област“, ​​се отбелязва в съобщението на ведомството.