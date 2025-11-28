Русия нанесе удари в Украйна с балистика и дронове

В нощта на 28 ноември (от 18:00 часа на 27 ноември) руските сили са атакували Украйна с балистична ракета „Искандер-М“ и 72 ударни дронове „Шахед“, „Гербер“ и други видове, съобщиха украинските ВВС в Telegram.

- Реклама -

Руснаците са изстреляли ракетата от Крим, а дроновете – от Орел, Брянск и Милерово. Приблизително 50 от използваните дронове са „Шахеди“.

Въздушната атака е била отблъсната от авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за електронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

По предварителни данни към 9:00 часа сутринта силите за противовъздушна отбрана са неутрализирали 63 руски безпилотни летателни апарата в северната, южната и източната част на страната.

Регистрирано е попадение на балистична ракета и девет ударни безпилотни летателни апарата на пет места, както и падане на свалени безпилотни летателни апарати (отломки) на едно място.