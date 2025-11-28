НА ЖИВО
          Русия не вижда Европа като участник в преговорите за Украйна

          Министерство на външните работи на Русия
          Министерство на външните работи на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко заяви, че участието на Европа в преговорите за Украйна изобщо не се разглежда, предвид неуспешните опити за посредничество в миналото, предава „Взгляд“.

          Като пример дипломатът посочи събитията, предшестващи смяната на властта в Украйна през 2014 г. Според него споразумението между Виктор Янукович и украинската опозиция е предвиждало преходен период и създаване на правителство на доверието, както и предсрочни избори за Върховната рада и президент. Грушко отбеляза, че външните министри на Полша, Германия и Франция са били гаранти на тези споразумения.

          Той подчерта, че европейските медиатори не са изпълнили задълженията си, което впоследствие е довело до насилствен преврат в Украйна и разрушаване на постигнатите споразумения.

          1 коментар

          1. Явно Русия иска да жертва още 500 х. руснака, за да разбере веднъж завинаги, че Украйне е част от Европа. Но пък руснаци многА.

