Заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко заяви, че участието на Европа в преговорите за Украйна изобщо не се разглежда, предвид неуспешните опити за посредничество в миналото, предава „Взгляд“.

Като пример дипломатът посочи събитията, предшестващи смяната на властта в Украйна през 2014 г. Според него споразумението между Виктор Янукович и украинската опозиция е предвиждало преходен период и създаване на правителство на доверието, както и предсрочни избори за Върховната рада и президент. Грушко отбеляза, че външните министри на Полша, Германия и Франция са били гаранти на тези споразумения.

Той подчерта, че европейските медиатори не са изпълнили задълженията си, което впоследствие е довело до насилствен преврат в Украйна и разрушаване на постигнатите споразумения.