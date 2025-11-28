Руската армия е разчистила 6585 сгради в Покровск от бойци на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за една седмица, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„През седмицата щурмови групи на 2-ра армия продължиха да унищожават обкръжените формирования на украинските въоръжени сили в кварталите „Централен“ и „Динас“ в Красноармейск (Покровск), Донецка народна република. Освобождението на кварталите „Горняк“ и „Шахтьорски“ е завършено. 6585 сгради са разчистени от украински бойци“, се казва в доклада.

Отбелязва се, че руските войски са отблъснали 54 атаки на украински части, опитващи се да деблокират обкръжената украинска групировка.