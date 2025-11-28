НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия е „разчистила“ близо седем хиляди сгради в Покровск за седмица

          0
          19
          Руски воини
          Руски воини
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е разчистила 6585 сгради в Покровск от бойци на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за една седмица, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          - Реклама -

          „През седмицата щурмови групи на 2-ра армия продължиха да унищожават обкръжените формирования на украинските въоръжени сили в кварталите „Централен“ и „Динас“ в Красноармейск (Покровск), Донецка народна република. Освобождението на кварталите „Горняк“ и „Шахтьорски“ е завършено. 6585 сгради са разчистени от украински бойци“, се казва в доклада.

          Отбелязва се, че руските войски са отблъснали 54 атаки на украински части, опитващи се да деблокират обкръжената украинска групировка.

          Руската армия е разчистила 6585 сгради в Покровск от бойци на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за една седмица, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          - Реклама -

          „През седмицата щурмови групи на 2-ра армия продължиха да унищожават обкръжените формирования на украинските въоръжени сили в кварталите „Централен“ и „Динас“ в Красноармейск (Покровск), Донецка народна република. Освобождението на кварталите „Горняк“ и „Шахтьорски“ е завършено. 6585 сгради са разчистени от украински бойци“, се казва в доклада.

          Отбелязва се, че руските войски са отблъснали 54 атаки на украински части, опитващи се да деблокират обкръжената украинска групировка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия е превзела осем населени места в Украйна за седмица

          Иван Христов -
          Русия е превзела осем населени места в Украйна за една седмица, съобщава руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. „В резултат на активни и решителни...
          Война

          Евгений Дикий: ВСУ се пропукват на Запорожко направление, скоро започват боевете за град Запорожие

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започват да се пропукват на Запорожко направление и боевете за град Запорожие не са перспектива от утрешния ден, а...
          Война

          ВСУ потвърдиха: Подразделение се е изтеглило несъгласувано от позициите си при Гуляйполе и руската армия е излязла във фланга на укаинската армия

          Иван Христов -
          В Запорожка област, близо до Гуляйполе, едно от украинските подразделения несъгласувано се е изтеглило от позициите си. Руската армия се възползва от това и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions