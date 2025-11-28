След превземането на Синелниково в Харковска област, подразделенията на руската армия продължиха настъплението си срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на юг, превземайки селата Лиман и Вилча. Това съобщи военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.

„След като освободиха Синелниково в Харковска област, нашите войски започнаха да надграждат успеха си на юг. След като пробиха поредната отбранителна линия на ВСУ, руските въоръжени сили веднага влязоха в селата Лиман и Вилча“, отбеляза той.

Експертът заяви, че украинското командване не е очаквало толкова бързо настъпление от руските войски. Той добави, че ВСУ спешно се опитват да затворят пролуките в отбранителната си линия.

Според него паниката сред войските усложнява ситуацията за ръководството на ВСУ. „Трябва да се отбележи, че ситуацията е силно усложнена за ръководството на бойците от паниката сред войските, масово дезертьорство и демонстративните актове на саботаж“, заяви експертът.

Марочко уточни още, че украинската военна прокуратура вече е образувала редица наказателни дела, но тези мерки не са повлияли на дисциплината във войските.