      петък, 28.11.25
          Война

          САЩ предадоха на Русия оформените в Женева параметри на плана за мир в Украйна

          Кремъл
          Кремъл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ са изпратили на Русия параметрите на своя план за мир за Украйна, коригирани след консултациите между САЩ и Украйна в Женева, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          „Основните параметри бяха съобщени и ще ги обсъдим в Москва следващата седмица“, отбеляза той.

          На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации по 28-точковия план за мир на Вашингтон. Държавният секретар Марко Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от конфликта. Украинските медии съобщиха, че Вашингтон и Киев са успели да се споразумеят по по-голямата част от плана. Както посочи Рубио, САЩ са се съгласили да разделят преговорните пътища за европейската интеграция на Украйна и членството ѝ в НАТО.

          Руският президент Владимир Путин посочи, че планът на САЩ може да формира основата за украинско споразумение.

