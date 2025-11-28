САЩ предадоха на Русия оформените в Женева параметри на плана за мир в Украйна

САЩ са изпратили на Русия параметрите на своя план за мир за Украйна, коригирани след консултациите между САЩ и Украйна в Женева, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
- Реклама -
„Основните параметри бяха съобщени и ще ги обсъдим в Москва следващата седмица“, отбеляза той.
На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации по 28-точковия план за мир на Вашингтон. Държавният секретар Марко Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от конфликта. Украинските медии съобщиха, че Вашингтон и Киев са успели да се споразумеят по по-голямата част от плана. Както посочи Рубио, САЩ са се съгласили да разделят преговорните пътища за европейската интеграция на Украйна и членството ѝ в НАТО.
Руският президент Владимир Путин посочи, че планът на САЩ може да формира основата за украинско споразумение.
САЩ са изпратили на Русия параметрите на своя план за мир за Украйна, коригирани след консултациите между САЩ и Украйна в Женева, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
- Реклама -
„Основните параметри бяха съобщени и ще ги обсъдим в Москва следващата седмица“, отбеляза той.
На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации по 28-точковия план за мир на Вашингтон. Държавният секретар Марко Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от конфликта. Украинските медии съобщиха, че Вашингтон и Киев са успели да се споразумеят по по-голямата част от плана. Както посочи Рубио, САЩ са се съгласили да разделят преговорните пътища за европейската интеграция на Украйна и членството ѝ в НАТО.
Руският президент Владимир Путин посочи, че планът на САЩ може да формира основата за украинско споразумение.