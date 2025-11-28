Столичната община (СО) обяви намерението си да обжалва определението, с което съдът спря поскъпването и разширението на зоните за платено паркиране в София. Постановеният акт на Административен съд – София град блокира изпълнението на Наредбата за паркиране.

От общинската администрация изразиха притеснение относно забавянето на реформата. „Въвеждането на новите правила остава блокирано и вместо да влязат в сила от 5 януари 2026 г., ще трябва да се изчака окончателното решение на Съда относно законосъобразността на приетите изменения. Тази временна мярка затруднява планирането на предстоящите дейности и създава допълнителна несигурност за гражданите и бизнеса. Общината ще настоява пред по-горната инстанция Определението да бъде отменено и процесът по модернизация на системата за паркиране да продължи по планирания график“, заявиха в петък следобед от СО.

От Столичната община направиха важно уточнение относно правната тежест на съдебния акт, подчертавайки, че „съдът не е обявявал Наредбата за нищожна. Определението не съдържа подобен извод и не представлява решение по същество. Съдът тепърва предстои да се произнесе по законосъобразността на нормативния акт. Постановената мярка е само временно спиране на предварителното изпълнение до окончателното разглеждане на жалбите. Всякакви твърдения, че наредбата е „нищожна“, са неверни и не почиват на съдебния акт“.

Администрацията повдигна и въпроса за бързината, с която е взето решението, визирайки жалбите, сред които и тази на ДПС. „Писменото становище по делото бе внесено от страна на Столичната община в Съда в сряда, а още в четвъртък вечерта Съдът постанови Определението си. Тази нетипично бърза последователност на процесуалните действия естествено поставя въпросът доколко съдът е имал възможност да се запознае в пълнота с аргументите на общината, преди да уважи постъпилите жалби, сред които и тази от Движението за права и свободи“, посочиха от СО.

Темата за паркирането в столицата продължава да бъде повод за остри обществени дебати и сблъсъци на мнения, включващи фигури като Борис Бонев, Владо Йончев, Ивайло Йонков и активиста Петър Петков.