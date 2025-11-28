Терзиев: София не иска подаяния от държавата, а партньорство и предвидимост

Кметът на София Васил Терзиев настоя държавата да обърне сериозно внимание на нуждите на столицата в бюджета за следващата година. В публикация във Фейсбук градоначалникът подчертава, че от бъдещето на София зависи животът на над 1,4 млн. души.
Терзиев публикува и списък, който нарича „Коледният списък с желания на София“ – ежедневно необходими мерки, които държавата системно забавя.
Сред тях са:
• Навременни плащания от МРРБ за обекти, изпълнявани по държавни програми. Забавянията водят до изкуствен недостиг на средства и блокират текущи договори.
Терзиев отбелязва, че към момента „всеки софиянец е получил средно 4000 пъти по-малко средства по общинската програма от един жител на Якоруда“.
• Справедливо финансиране на градския транспорт
Регламентираното участие на държавата от 50% трябва да бъде спазено, включително по темите за охраната на метрото и навременното изплащане на субсидиите за ученици, пенсионери и хора с увреждания.
• Спешни мерки за детските градини и училищата
София има недостиг от около 8000 места за деца. За преминаване към едносменен режим в училищата са готови проекти и изпълнители, но държавата трябва да прехвърли 19 имота и да осигури финансиране за разширения, зали и нови корпуси.
• Законодателни промени за чистотата и околната среда
Кметът настоява за криминализиране на незаконното изхвърляне, въвеждане на национална депозитна система за пластмаса и метал, както и за либерализация на разделното събиране в полза на общините.
Необходимо е и навременно издаване на разрешителни от РИОСВ.
• Достъп до Витоша
• Завършване на ключови инфраструктурни проекти
В първоначалния проектобюджет е имало средства за Околовръстния път, по-късно пренасочени към АМ „Хемус“.
Терзиев напомня, че столицата се нуждае от пълна свързаност, особено Южната дъга, достъпа до ключови обекти и новата Национална детска болница.
• Национален фонд „Благоустройство“
Заради растящата миграция се появяват квартали с десетки хиляди жители и нулева инфраструктура. Необходими са промени в ЗУТ и Закона за местните данъци и такси, така че част от генерираната стойност от устройствените промени да се връща обратно за публична инфраструктура.
• Част от данъците да остават в София
Според кмета това е най-справедливият и ефективен механизъм за развитие на градската среда.