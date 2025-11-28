Терзиев: София не иска подаяния от държавата, а партньорство и предвидимост

Кметът на София Васил Терзиев настоя държавата да обърне сериозно внимание на нуждите на столицата в бюджета за следващата година. В публикация във Фейсбук градоначалникът подчертава, че от бъдещето на София зависи животът на над 1,4 млн. души.

„София не иска подаръци или подаяния. София иска нормални, предвидими, справедливи отношения между държава и местна власт. Иска партньорство, а не административен произвол; предвидимост, а не години чакане; развитие, а не блокирани процедури."

Терзиев публикува и списък, който нарича „Коледният списък с желания на София“ – ежедневно необходими мерки, които държавата системно забавя.

Сред тях са:

• Навременни плащания от МРРБ за обекти, изпълнявани по държавни програми. Забавянията водят до изкуствен недостиг на средства и блокират текущи договори.

Терзиев отбелязва, че към момента „всеки софиянец е получил средно 4000 пъти по-малко средства по общинската програма от един жител на Якоруда“.

• Справедливо финансиране на градския транспорт

Регламентираното участие на държавата от 50% трябва да бъде спазено, включително по темите за охраната на метрото и навременното изплащане на субсидиите за ученици, пенсионери и хора с увреждания.

• Спешни мерки за детските градини и училищата

София има недостиг от около 8000 места за деца. За преминаване към едносменен режим в училищата са готови проекти и изпълнители, но държавата трябва да прехвърли 19 имота и да осигури финансиране за разширения, зали и нови корпуси.

• Законодателни промени за чистотата и околната среда

Кметът настоява за криминализиране на незаконното изхвърляне, въвеждане на национална депозитна система за пластмаса и метал, както и за либерализация на разделното събиране в полза на общините.

Необходимо е и навременно издаване на разрешителни от РИОСВ.

• Достъп до Витоша

„Софиянци и гостите на града заслужават достъп до най-голямото си природно богатство – Витоша.“ За това са нужни актуализиран План за управление и промени в Закона за горите.

• Завършване на ключови инфраструктурни проекти

В първоначалния проектобюджет е имало средства за Околовръстния път, по-късно пренасочени към АМ „Хемус“.

Терзиев напомня, че столицата се нуждае от пълна свързаност, особено Южната дъга, достъпа до ключови обекти и новата Национална детска болница.

• Национален фонд „Благоустройство“

Заради растящата миграция се появяват квартали с десетки хиляди жители и нулева инфраструктура. Необходими са промени в ЗУТ и Закона за местните данъци и такси, така че част от генерираната стойност от устройствените промени да се връща обратно за публична инфраструктура.

• Част от данъците да остават в София

„София събира огромна част от икономическата стойност на България, но средствата не остават в града.“

Според кмета това е най-справедливият и ефективен механизъм за развитие на градската среда.